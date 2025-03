São Salvador: Desembargador derruba decisão de juíza sobre aumento nos salários de secretários, prefeito e vice

Uma liminar do Tribunal de Justiça do Tocantins derrubou a suspensão do aumento salarial do prefeito, vice-prefeito e secretários de São Salvador do Tocantins. Segundo o desembargador Marco Villas Boas, a decisão anterior extrapolou os limites do pedido do Ministério Público e a suspensão dos reajustes poderia impactar na governabilidade municipal.