Saúde do Tocantins convoca população para vacinar contra a influenza

da redação

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) convoca, nesta semana, a população tocantinense para vacinar contra a infecção aguda do sistema respiratório, provocado pelo vírus influenza. A campanha de vacinação contra a influenza iniciou no mês de novembro de 2025 e está prevista para seguir até o mês de fevereiro de 2026. A vacina é segura, gratuita e está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) dos municípios.

Ao se vacinar, a população protege a si mesma e contribui para a proteção coletiva, especialmente das pessoas mais vulneráveis. A imunização é fundamental neste período de maior circulação viral, pois reduz significativamente o risco de casos graves, internações e óbitos, além de contribuir para diminuir a sobrecarga nos serviços de saúde com síndromes respiratórias.

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Felinto incentivou a vacinação. “Procure a unidade de saúde mais próxima e atualize a sua caderneta de vacinação. A prevenção começa com um gesto simples, mas que salva vidas”.

A gerente de Imunização substituta da SES/TO, Marli Jerônimo falou sobre a importância da vacina. “Essa vacinação é muito importante, nós orientamos que as Secretarias Municipais de Saúde mantenham e intensifiquem as ações de vacinação, com estratégias como busca ativa, ampliação do acesso às salas de vacina e registro adequado das doses aplicadas nos sistemas de informação, garantindo que todos os grupos prioritários sejam alcançados”.

Quem pode se vacinar?

Pessoas integrantes dos seguintes grupos podem se dirigir às Unidades de Saúde da Família (USF’s) dos municípios, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h, para vacinação contra a Influenza: Puérperas, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde, professores do ensino básico e superior, profissionais das Forças Armadas, Segurança e Salvamento, pessoas com deficiência permanente e caminhoneiros.

Também podem ser vacinados, os trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, trabalhadores dos Correios, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medida socioeducativa, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade.