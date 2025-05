Da redação

O secretário de Cidadania e Justiça Deusiano Pereira de Amorim foi exonerado do cargo na noite desta quarta-feira (14). Quem vai assumir a pasta interinamente é o secretário de Segurança Pública, Bruno Sousa Azevedo.

As mudanças foram publicadas em atos do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) no Diário Oficial do Estado. A exoneração de Deusiano foi a pedido do próprio gestor, segundo a publicação. O motivo não foi informado.