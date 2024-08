Senhor do Bonfim: Romeiros terão apoio de barracas ofertando apoio com água e comida

Os romeiros que irão fazer a caminhada de Natividade ao povoado de Bonfim para as festividades do Senhor do Bonfim contarão com uma barraca para descanso durante o trajeto. No espaço os fiéis vão contar com água e alimentação. A estrutura será montada a 12 km do santuário, que fica na metade do percurso de 24 km.

O evento é tradição no Tocantins e começa na próxima terça-feira (6), seguindo o dia 17 de agosto. Segundo o Estado, esses atendimentos aos romeiros são realizados desde 2022 para cerca de 2 mil pessoas em cada dia da programação.

Diversos fiéis saem de Natividade a pé, de bicicleta e até de cavalo para o evento religioso no povoado do Bonfim, à 24 km da zona urbana de Natividade, região sudeste do estado.

A festa terá início na terça com a novena de Nosso Senhor do Bonfim, recebe anualmente milhares de fieis vindos de várias regiões do Tocantins e do Brasil.