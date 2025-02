Show de Aline Barros abre programação de Carnaval do Governo do Tocantins nesta sexta (28)

da redação

A programação de Carnaval promovida pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), inicia oficialmente nesta sexta-feira, 28, na ala norte da Praça dos Girassóis, em Palmas, com atrações do segmento gospel regional e nacional. O primeiro dia do evento será marcado pelos shows dos cantores Sandro Nazireu e Aline Barros. As apresentações gratuitas seguem até a terça-feira, 4 de março.

A primeira noite começa com o show do cantor Charleis, às 20 horas; em seguida, sobe ao palco o cantor Moyses di Carvalho; e depois, Sandro Nasireu. A programação de sexta-feira será finalizada com o show de Aline Barros, com previsão de início às 23 horas.

O titular da Setur, Hercy Filho, ressalta a importância de promover um Carnaval democrático e acessível para toda a população. “Este ano, planejamos uma programação diversificada, voltada para todos os públicos, além de um esquema de segurança reforçado, garantindo que todos possam curtir a festa com tranquilidade. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência positiva, permitindo que os tocantinenses e os turistas aproveitem a folia, enquanto conhecem de perto a hospitalidade e as belezas do nosso estado”, enfatiza o secretário.