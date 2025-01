Sinpol não descarta greve após nomeação de delegado como secretário da SSP

O presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Tocantins (Sinpol), Ubiratan Rebello, reforçou a total insatisfação da categoria com a nomeação do delegado Bruno Azevedo para o comando da Secretaria de Segurança Pública (SSP). O presidente do Sinpol é categórico na insatisfação da categoria. “Não aceitamos de forma alguma”, chega a afirmar. Ubiratan Rebello anuncia que o sindicato vai fazer uma assembleia nesta sexta-feira, 17, e não descarta medidas mais drásticas. “Vamos ter uma reunião para que a gente possa deliberar convocações, mobilizações e não descartamos paralisação de todas as unidades policiais no Tocantins. Mesmo que isso se reflita em corregedoria, em perseguição”, avisou.