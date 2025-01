Sudeste do TO: Motorista é condenado a 4 anos de prisão em regime aberto por acidente que matou 12 pessoas

“A gente buscava a absolvição dele, mas foi uma pena razoável, uma pena dentro do esperado do que a gente pretendia. A defesa está em tese satisfeita com a decisão e agora a gente vai ver se vai recorrer ou não. Após o recesso [do TJ], que eu vou tomar essa decisão se eu vou fazer recurso ou não. É uma sentença que a gente entende que foi um tanto quanto justa até o momento, né? Vamos ver o posicionamento do Ministério Público para gente ver o posicionamento da defesa”, disse.

O acidente aconteceu na noite do dia 25 de janeiro de 2023, na rodovia TO-280, entre as cidades de Natividade e Almas. Por causa do impacto, 12 pessoas morreram e duas ficaram feridas. No dia seguinte, o motorista foi preso em flagrante por homicídio culposo.