Tocantins divulga potencial do estado em convenção internacional de mineração, no Canadá

da redação

O Governo do Tocantins participou do PDAC 2025, maior convenção mundial de prospecção mineral e atração de investimentos, com os objetivos de promover o potencial do estado no setor e atrair investimentos em mineração sustentável. No evento, que ocorreu entre os dias 2 e 5 de março, em Toronto, no Canadá, o estado foi representado pelo secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Humberto Lima; pelo secretário de Estado de Parcerias e Investimentos, Thomas Jefferson; pelo diretor de Geologia da Agência de Mineração do Estado (Ameto), Otton Nunes; e pelo assessor da Ameto, Odilon Coelho.

A participação do Tocantins ocorreu por meio de convite da Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro (Adimb); e do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). Na feira, o Brasil contou com um pavilhão de 90 m², organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e pela Adimb, equipado para reuniões de negócio e bilaterais.

O presidente da Ameto, Milton Neris, reforçou o potencial mineral do Tocantins, que possui uma diversidade de recursos minerais que podem atrair investimentos nacionais e internacionais. “O PDAC 2025 é o espaço ideal para apresentar as oportunidades de desenvolvimento mineral no estado. O governador Wanderlei Barbosa tem trabalhado e incentivado muito o setor”, destacou.

“A participação do Tocantins no PDAC 2025 acrescenta mais conhecimento na área do setor mineral e levamos daqui excelentes oportunidades de atração de negócios, com possíveis investidores no estado”, pontuou o secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Humberto Lima.

O secretário de Estado de Parcerias e Investimentos, Thomas Jefferson, salientou que a equipe do Tocantins também participou de ações da delegação brasileira, que apresentou o arcabouço legal atualizado e robusto do país; o regime de licenciamento para exploração mineração; e as melhores práticas ESG, buscando atrair empresas e investidores internacionais para o setor mineral brasileiro.

“Nossa missão aqui no Canadá foi fomentar a mineração e o trabalho que o Governo do Tocantins tem realizado no setor. Buscamos fortalecer parcerias, estabelecendo contato com órgãos governamentais de outros países, para futuras parcerias e projetos cooperativos”, concluiu o secretário Thomas Jefferson.