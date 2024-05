Tocantins registrou mais de 3,8 milhões de raios no período de chuvas

De outubro de 2023 a abril de 2024, as ocorrências de descargas atmosféricas foram elevadas e a média mensal ultrapassou meio milhão



por Redação

Com o fim do período chuvoso, o Tocantins registrou 3.852.283 descargas atmosféricas nos últimos sete meses, período que compreende a época de chuvas, com uma média mensal de 550.326 raios. É como se, em cada dia do ano, tivessem caído 18.344 raios no Estado. Apesar de ser elevado, o número é 8,8% menor do que o registrado no mesmo período de 2022 e início de 2023, quando foram contabilizadas 4.224.871 descargas atmosféricas.

Somente no primeiro quadrimestre de 2024 o Estado registrou 1.641.833 descargas atmosféricas, com uma média mensal este ano de 410.458 raios. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (22) pela Energisa Tocantins.

Confira os dados mensais:

Outubro de 2023: 369.948 raios

Novembro de 2023: 1.065.611 raios

Dezembro de 2023: 774.891 raios

Janeiro de 2024: 485.343 raios

Fevereiro de 2024: 180.394 raios

Março de 2024: 659.913 raios

Abril de 2024: 316.183 raios

Total no período: 3.852.283 raios

Apesar do período de calor, o estado ainda deve receber precipitações na próxima semana. “A tendência indica condições para chuva moderada a localmente intensa, que pode vir acompanhada de descargas atmosféricas no Norte do Tocantins, a partir de domingo, dia 26, até terça-feira, dia 28”, explica a meteorologista e consultora do Grupo Energisa, Ana Paula Paes.

Segurança e rede elétrica

De acordo com o coordenador da Energisa, Tony Franco, as descargas atmosféricas, geralmente acompanhadas de fortes rajadas de vento, podem lançar objetos na rede elétrica, prejudicando o fornecimento de energia. “Embora estejamos entrando em um período de estiagem, é fundamental manter os cuidados com a rede elétrica. Chuvas torrenciais são mais raras nesta época, mas ainda podem ocorrer. Por isso, é importante estar sempre atento aos equipamentos na tomada, desligando-os em caso de chuvas inesperadas, e buscar abrigo em local seguro”, explicou.