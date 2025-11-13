“Tocantins tem muito a contribuir com o Brasil e com o mundo”, afirma governador Laurez ao finalizar sua participação na COP30

da redação

O terceiro e último dia de participação do governador do Tocantins, Laurez Moreira, na COP30 foi marcado pelo diálogo e pela troca de experiências com governadores de todo o Brasil sobre os caminhos comuns para um desenvolvimento sustentável e equilibrado entre as regiões do país.

“A COP 30 é um momento de união entre os estados brasileiros. O diálogo com os governadores reforça que os desafios ambientais exigem cooperação e planejamento conjunto. É assim, com troca de experiências e compromisso coletivo, que construiremos um Brasil mais sustentável e resiliente”, afirmou o governador Laurez Moreira.

O governador do Pará e anfitrião da Conferência, Helder Barbalho, destacou a importância da cooperação entre as federações. “Momento de troca e diálogo sobre os caminhos que queremos construir juntos, com desenvolvimento, sustentabilidade e cooperação entre os estados”, reforçou.

Entre os presentes estavam ainda o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra; o governador do Amapá, Clécio Luís; o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande; o governador do Piauí, Rafael Fonteles; o governador do Maranhão, Carlos Brandão; e a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan Tuma.

Visitas e articulações na Green Zone

O governador Laurez visitou os estandes da Green Zone, acompanhado da primeira-dama e desembargadora, Ângela Prudente; do reitor da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), Augusto Rezende; do secretário de Meio Ambiente, Divaldo Rezende, e do presidente da Tocantins Parcerias, Aleandro Lacerda.

No local, conheceu o estande do Consórcio da Amazônia Legal, onde estavam sendo expostos produtos tocantinenses como cerâmica Karajá, coco babaçu e capim-dourado, símbolos da identidade cultural e da força produtiva do estado.

Durante a visita, o governador também encontrou o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, e o ministro da Educação, Camilo Santana, com quem conversou sobre projetos voltados à educação ambiental, inovação tecnológica e formação de jovens para a economia verde.

O governador Laurez Moreira e o reitor da Unitins, Augusto Rezende, acompanharam uma apresentação sobre ciência, tecnologia e cooperação internacional, que abordou também temas voltados às populações indígenas e quilombolas. Durante o evento, o governador reafirmou o compromisso do Governo do Tocantins com uma gestão ambiental democrática e inclusiva, pautada na Consulta Livre, Prévia e Informada (CLPI) a todas as comunidades envolvidas nos projetos.

Outro destaque do dia foi a visita ao Fundo Removal, iniciativa voltada à descarbonização, que prevê investimentos de mais de R$ 500 milhões em ações ambientais. O governador se reuniu com o CEO do fundo, José Carlos Orosco Junior, que manifestou interesse concreto em investir no Tocantins, reconhecendo o potencial do estado para projetos de economia verde e transição energética.

O secretário de Estado do Meio Ambiente, Divaldo Rezende, avaliou como positiva a agenda. “Extremamente positiva, pois o governador, com uma visão de futuro, está olhando para potenciais parceiros que queiram investir no estado e possam trazer benefícios em termos de geração de emprego e renda. Fundos de investimentos dessa envergadura, são muito estratégicos para um estado em desenvolvimento como o nosso”, destacou.

Ainda no evento, o governador se reuniu com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e com o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Ribeiro Capobianco, debatendo estratégias conjuntas para o fortalecimento das políticas climáticas e o avanço das iniciativas sustentáveis no estado.

“Encerramos nossa participação na COP30 com o sentimento de dever cumprido e de que o Tocantins tem muito a contribuir com o Brasil e com o mundo. Mostramos nosso potencial no campo da sustentabilidade, da inovação e da produção responsável. Seguiremos trabalhando para transformar o nosso estado em referência nacional em desenvolvimento sustentável e qualidade de vida para o povo”, ressaltou o governador Laurez Moreira.

O governador Laurez Moreira encerra sua participação na COP30 destacando o Tocantins como referência em políticas sustentáveis, gestão ambiental moderna e na integração entre os estados brasileiros para a construção de um futuro mais verde, justo e próspero.