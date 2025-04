Tocantins terá semana de chuva e ventania, alerta Inmet

da redação

O Tocantins está sob alerta de perigo potencial em quase todas as regiões do estado, com excessão da região norte. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é que esta terça-feira (22) e os próximos dias sejam de chuvas intensas e ventos que podem chegar a 60 km/h.

A previsão é de chuva todos os dias até sábado (26), mas o alerta vai até às 10h desta quarta-feira (23). Nesse período, o volume de chuva previsto deve ser de 30 a 60 milímetros por hora. O risco de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo, mas pode haver rajadas de vento mais intensas.

Previsão

Durante a quarta-feira (23) e quinta-feira (24), as previsões para os palmenses é de nuvens com pancadas de chuva ao longe do dia e trovoadas a noite. A máxima será de 32 °C e mínima de 24 °C. Os ventos devem ser fracos e moderados com rajadas pela tarde e noite.

Em Gurupi, sul do Tocantins, é prevista muitas nuvens e pancadas de chuvas isoladas durante todo o dia. A temperatura mínima será de 22 °C graus e máxima de 29 °C. A umidade mínima varia entre 60% e 70%.