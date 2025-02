Travessia da Ilha do Bananal: Ao lado da ministra Tebet, Laurez Moreira solicita inclusão da BR-242 no Projeto de Integração Nacional

da redação

O vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira (PDT), entregou à ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, um pedido para que a BR-242, conhecida como Travessia da Ilha do Bananal, seja incluída no Projeto de Integração Nacional. A solicitação foi feita durante reunião nesta semana em Brasília.

“Ministra, é um grande sonho do Tocantins”, destacou Laurez ao reforçar a importância da rodovia para a infraestrutura e desenvolvimento do estado. A BR-242 é considerada estratégica para a economia regional, facilitando o escoamento da produção agropecuária e melhorando a conectividade entre diferentes regiões do país.

A ministra Simone Tebet recebeu a demanda e afirmou que a solicitação será analisada no contexto das políticas de planejamento e desenvolvimento nacional.