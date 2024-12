Travessia por balsas entre Aguiarnópolis e Estreito deve ocorrer nesta semana

da redação

O governador Wanderlei Barbosa anunciou que, com o apoio do Governo Federal, será possível viabilizar a travessia entre os estados do Tocantins e Maranhão, entre os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), e que a primeira medida é a instalação de balsas com previsão de funcionamento até o final de semana. Essa é mais uma medida do Governo do Tocantins para assegurar a mobilidade da população e o escoamento de produtos diante do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, na rodovia federal BR-226. O Chefe do Executivo garantiu ainda que desde o colapso da ponte, que ocorreu no último domingo, 22, a gestão vem se empenhando em garantir segurança e assistência às vítimas e a todo povo tocantinense.

O governador reforçou que a primeira balsa será para o tráfego de pessoas e que o Governo do Tocantins irá em busca de mais balsas para auxiliar na travessia. “Conversei com o ministro Renan Filho por se tratar de uma rodovia e uma ponte federais, o ministro entendeu que o Governo Federal tem uma responsabilidade maior. E me foi garantido que até final desta semana já terá a primeira balsa em funcionamento “, ressaltou Wanderlei Barbosa

Alternativas para o transporte

O governador também destacou que está em tratativas com uma empresa de balsas que já atende outros pontos de divisa no estado para reforçar o serviço de travessia. Além disso, estão sendo avaliadas rotas alternativas para minimizar os transtornos causados pelo desabamento da ponte. Ele citou o trecho rodoviário que sai do Tocantins sentido Imperatriz (MA).

“Todo esse fluxo de veículos passando por balsa vai haver um engarrafamento absurdo, então nós vamos melhorar essa rodovia passando por Darcinópolis, Angico, São Bento, Axixá e saindo para Imperatriz. É um trecho alternativo que nós colocamos à disposição do governo federal que vai precisar daqui a pouco de manutenção pesada”, explicou.

Resgates e mobilidade

Na tarde de quarta-feira, 25, as autoridades liberaram os mergulhos para a localização das vítimas. Wanderlei Barbosa destacou que o Governo do Tocantins está atuando em conjunto com o Governo Federal, o Governo do Maranhão para garantir o resgate das vítimas e organizar soluções imediatas de mobilidade.

“Juntos nós estamos cuidando também dos resgates das pessoas e vamos cuidar agora da mobilidade, das pessoas que precisam se deslocar”, comentou ainda o governador.