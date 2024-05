Vários alimentos são arrecadados na Abertura da Agrotins que teve ainda shows com atrações nacionais

Da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, acompanhado da primeira-dama e secretária extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero, realizou, na noite dessa quinta-feira, 9, o lançamento oficial da 24ª edição da maior feira de tecnologia agropecuária do Norte do país, a Agrotins 2024, que tem como tema Bioeconomia. O evento foi realizado no estacionamento do Ginásio Ayrton Senna, em Taquaralto, e contou com apresentações musicais de renomados artistas como Di Paullo e Paulino; Humberto e Ronaldo; e o aclamado Dorgival Dantas.

A abertura da Agrotins 2024 recebeu um grande público e contou com praça de alimentação, bebedouros, banheiros e serviços de segurança, com entrada franca.“É com grande satisfação que estou aqui para realizar a abertura oficial da Agrotins 2024, um evento que representa não apenas o potencial do nosso setor agropecuário, mas também o compromisso do nosso governo em promover o desenvolvimento econômico e social do Tocantins. Este evento é a porta para muitos empresários e para o público em geral realizar negociações e promete movimentar mais de R$ 3 bilhões. Tenho certeza de que, assim como nas outras edições, a deste ano será um grande sucesso”, ressaltou o governador Wanderlei Barbosa.

Durante a abertura da Agrotins 2024, o governador Wanderlei Barbosa também destacou a importância da campanha de arrecadação de alimentos para ajudar o Rio Grande do Sul, que sofre com uma tragédia climática, com alagamentos de cidades, deslizamentos de terra e muitas vítimas precisando de ajuda. “Hoje [quinta-feira, 9], além de proporcionarmos uma festa comemorativa para a nossa população, temos um objetivo maior, que é a arrecadação de alimentos que serão enviados ao Rio Grande do Sul, para ajudar a população gaúcha. Estamos muito felizes com o resultado e com o comprometimento da população tocantinense nessa causa”, enfatizou o Governador.