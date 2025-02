Vice-prefeito de Recursolândia-TO morre após acidente de trânsito

O acidente aconteceu no domingo (23), enquanto Nilter se deslocava de sua fazenda na zona rural para a cidade, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP). Ele ficou preso às ferragens e foi socorrido ainda com vida e levado para o Hospital de Pedro Afonso, onde acabou morrendo.

Nilter deixa esposa, cinco filhos e dois netos. O vive-prefeito era filiado do PSDB. O diretório estadual do partido lamentou a morte.