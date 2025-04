Wandelei Barbosa lamenta morte do papa Francisco: “O mundo amanheceu mais triste”

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) emitiu uma nota de pesar após o anúncio do falecimento do Papa Francisco, ocorrido nesta manhã de segunda-feira (21).

Nota

O mundo amanheceu mais triste com a morte do Santo Padre, o Papa Francisco, nesta segunda-feira, 21.

Sua Santidade será eternamente lembrada como um Pontífice inovador, solidário e fraterno, cuja liderança espiritual tocou milhões de corações ao redor do planeta. Em tempos de grande tribulação, enfrentou com coragem e compaixão alguns dos capítulos mais difíceis da nossa história recente, como a pandemia da covid-19, os conflitos bélicos e as guerras na Ucrânia e na Palestina.

Seu legado de amor, humildade e defesa incansável dos mais pobres e marginalizados jamais será esquecido.

Que Deus o receba em Sua infinita misericórdia.

Descanse em paz, Papa Francisco!

Wanderlei Barbosa

Governador do Tocantins