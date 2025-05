Estudantes de enfermagem e medicina da UNITINS pedem conclusão da Maternidade em Hospital de Augustinópolis

Por Wesley Silas

Nesta quinta-feira, 15, estudantes dos cursos de Medicina e Enfermagem da UNITINS, Campus Augustinópolis-TO, realizaram um protesto reivindicando a conclusão da maternidade de Augustinópolis. A universidade anunciou que a demanda será discutida em uma reunião hoje, na qual serão definidos os prazos para finalização da maternidade, considerada essencial para a prática dos alunos de Enfermagem e Medicina.

“A maternidade está em construção há mais de 13 anos, com três licitações distintas e um gasto de mais de 16,8 milhões somente em 2023, além de estar atrasada em mais de 130 meses em relação ao projeto inicial. Ademais, foi edificada sem um centro cirúrgico”, declarou um estudante à reportagem.

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) afirmou, em nota, que mantém uma comunicação contínua com a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) para monitorar a conclusão da obra da maternidade do Hospital Regional de Augustinópolis.

“O Governo do Tocantins e a Unitins reafirmam o compromisso com a qualidade na formação acadêmica, esforçando-se continuamente para assegurar que os estudantes tenham acesso a um ensino estruturado e condições apropriadas de aprendizado”, destacou a nota.

NOTA

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) informa que está em diálogo direto com a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) para acompanhar o processo de conclusão da obra da maternidade do Hospital Regional de Augustinópolis. Uma reunião está marcada para esta quinta-feira (15), às 15h, com a presença de representantes da SES-TO e da empresa responsável pela execução da obra.

Durante o encontro, serão discutidos e definidos os prazos para a finalização da maternidade, uma estrutura fundamental para a formação prática dos estudantes dos cursos de Enfermagem e Medicina da Unitins.

