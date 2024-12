Ex-governador Mauro Carlesse é preso em Gurupi em operação do GAECO

Por Wesley Silas

O ex-governador Mauro Carlesse foi preso em uma operação realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Tocantins neste domingo pela manhã, dia 15, em Gurupi.

Ele foi levado à delegacia local para prestar esclarecimentos. Durante a cobertura jornalística no local, houve uma tentativa truculenta de obstrução de informações por parte do advogado do ex-governador, Dr. Valdeci Júnior, mas a situação foi amenizada por um policial que pediu desculpas e informou que mais detalhes sobre a operação serão divulgados pela Assessoria de Comunicação do Ministério Público Estadual em breve.

O caso encontra-se em desenvolvimento, e novas informações poderão esclarecer melhor o contexto e as razões por detrás da prisão.