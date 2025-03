Ex-senadora Kátia Abreu assume como membro titular no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária

Nesta segunda-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, oficializou a nomeação de Kátia Abreu, ex-ministra da Agricultura e ex-senadora pelo Tocantins, como membro titular do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP). A decisão foi publicada no Diário Oficial da União, substituindo Maurício Stegemann Dieter.

Por Wesley Silas

Kátia Abreu já atuava no conselho como suplente desde outubro do ano passado. O CNPCP desempenha um papel fundamental na formulação de diretrizes para o sistema penitenciário, contando com a colaboração de juízes, procuradores, policiais penais, acadêmicos e representantes da sociedade civil.

Além de sua carreira política, Kátia Abreu é psicóloga, empresária e pecuarista, acumulando vasta experiência em diferentes setores. Sua nomeação marca uma continuidade em sua trajetória de serviço público e compromisso com questões de governança.