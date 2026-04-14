Exames de Raio-X e Tomografia do HRG são transferidos temporariamente para Clínica de Imagem da Unimed

O Hospital Regional de Gurupi (HRG) iniciou processo de modernização com a substituição dos equipamentos de raio-X e tomografia. Durante o período de transição, os exames são realizados na Clínica de Imagem do Hospital da Unimed de Gurupi, medida que garante a continuidade do atendimento aos pacientes.

A Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES/TO) informou, por meio de nota, que a transferência dos exames para a rede privada foi previamente acordada. A previsão de conclusão da substituição dos equipamentos é de cerca de 30 dias.

Na sexta-feira, 10 de abril, alguns exames foram realizados no HRG com um aparelho de raio-X móvel, em ambiente já utilizado para esse procedimento. O equipamento emite níveis mínimos de radiação, conforme normas sanitárias vigentes, sem riscos a pacientes, servidores ou visitantes.

Na nota, a SES/TO enfatiza que todas as ações seguem critérios técnicos para preservar a segurança de usuários e profissionais, além de assegurar os serviços à população.

Embora a modernização do HRG represente avanço necessário para o Sul do Tocantins, a dependência temporária de unidade privada terá o desafio de manter serviços públicos ininterruptos. O Portal Atitude monitora o caso.

Segue a íntegra da nota:

A Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES/TO) esclarece que o Hospital Regional de Gurupi (HRG) está passando por processo de modernização, com a substituição dos equipamentos de raio-X e tomografia.

Durante este período, previamente pactuado, os exames estão sendo realizados, de forma temporária, em unidade da rede privada no município, garantindo a continuidade da assistência aos pacientes. A previsão para conclusão da substituição dos equipamentos é de aproximadamente 30 dias.

A SES/TO informa ainda que, de forma pontual, na sexta-feira, 10, foram realizados alguns exames no HRG com a utilização de aparelho de raio-X móvel, em ambiente já utilizado anteriormente para este tipo de procedimento, quando necessário.

Ressalta-se que o equipamento móvel emite níveis mínimos de radiação, dentro dos padrões de segurança estabelecidos pelas normas sanitárias vigentes, não oferecendo riscos a pacientes, servidores ou demais pessoas no ambiente.

A Secretaria reforça que todas as medidas adotadas seguem critérios técnicos e visam assegurar a segurança dos usuários e profissionais de saúde, bem como a continuidade dos serviços prestados à população.