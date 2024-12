Exclusivo: Secretário Estadual de Educação, Fábio Vaz, destaca avanços na educação pública e implementação do PCCR para servidores da ativa e inativos

Por Wesley Silas

Em entrevista exclusiva ao Portal Atitude, o Secretário Estadual de Educação, Fábio Vaz, fez um balanço das ações realizadas em 2024 e ressaltou os avanços conquistados na educação pública estadual, as parcerias firmadas com as prefeituras dos 139 municípios, e as melhorias no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) para servidores ativos e inativos. Ele também comentou sobre os desafios a enfrentar em 2025, incluindo os relacionados ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

“Concluímos os estudos voltados para a parte ativa do plano de carreira, que já foram aceitos. Agora, estamos em conjunto com a Secad e o IGPREV analisando os impactos para os mais de 9 mil servidores da educação aposentados, dos quais aproximadamente 6.500 possuem paridade e serão diretamente afetados. O objetivo é garantir a sustentabilidade do plano e fazer justiça a todos. O governador está comprometido em acolher cada um deles”, afirmou Vaz.

O secretário enfatizou a importância de considerar tanto os servidores ativos quanto os aposentados ao implementar as mudanças no PCCR. “Não podemos avançar em um plano de carreira para a ativa sem considerar os servidores inativos. É essencial reconhecer o valor de quem já contribuiu para a educação e assegurar que recebam o devido enquadramento.”

A entrevista completa pode ser conferida a seguir: