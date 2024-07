Expectativa de Crescimento: Grupo de empresários avaliam positivamente propostas de Eduardo Fortes

Por Redação

Deputado e pré-candidato Eduardo Fortes apresenta suas propostas para empresários, destacando compromissos com o desenvolvimento econômico.

Na manhã desta segunda-feira, 08, o deputado e pré-candidato Eduardo Fortes cumpriu agenda de visitas a empresas, onde conversou com empresários locais. Fortes ouviu as demandas da classe e apresentou seu plano de governo, que promete um avanço significativo no desenvolvimento econômico da cidade.

Atualmente, como deputado estadual, Eduardo Fortes é presidente da Frente Parlamentar da Agroindústria na Assembleia Legislativa do Tocantins. Em seu mandato, tem se destacado pela defesa do agronegócio, empresas e indústrias, alinhando ações estratégicas para impulsionar o setor.

Parceria com empresários e gestão empreendedor

O pré-candidato Eduardo Fortes ressaltou a importância das parcerias com empresários, destacando que uma mente empreendedora é essencial para o desenvolvimento econômico.

“Resolvi, junto com Juarez Moreira, me lançar como pré-candidato porque a cidade está crescendo, mas a atual gestão não está acompanhando esse ritmo. Hoje, os empresários e comerciantes enfrentam desafios tributários com as recentes reformas, que têm aumentado a carga sobre o setor”, afirmou.

Um dos pontos críticos mencionados por Fortes foi o processo burocrático para a liberação de alvarás no município. Segundo o pré-candidato, a prefeitura atualmente demora cerca de 30 dias para emitir o documento, desmotivando os comerciantes. “Na gestão de Laurez Moreira, a liberação do alvará era feita em torno de 2 dias. Precisamos retornar a esses níveis de eficiência”, disse Fortes.

Prioridades do Plano de Governo

Eduardo Fortes destacou que seu plano de governo prioriza o desenvolvimento econômico da classe empresarial e dos comerciantes. Entre as propostas estão a disponibilização de incentivos fiscais e programas de financiamento para atrair investimentos privados.

Além disso, pretende viabilizar programas de microcrédito e financiamento para pequenos empreendedores e negócios emergentes.