Exploração excessiva: Governador Wanderlei Barbosa manifesta solidariedade a Amanda Vasconcelos, filha do comandante-geral da PM, e critica sensacionalismo na cobertura do caso

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, manifestou nesta quarta-feira, 4, solidariedade a Amanda Vasconcelos Tavares Reis, filha do comandante-geral da Polícia Militar do Estado, coronel Márcio Antônio Barbosa, e esposa do cantor sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, diante da repercussão do episódio ocorrido em Orlando, na Flórida.

Por Redação

Wanderlei Barbosa criticou o exagerado sensacionalismo na cobertura do caso por parte da imprensa e de perfis nas redes sociais, apontando a criação de fatos e versões distorcidas. Segundo o governador, a repercussão acabou tratando a situação como se Amanda tivesse cometido um crime, com julgamentos precipitados e descolados das informações oficiais. “Houve uma exploração excessiva do episódio, com distorções que não ajudam a esclarecer os fatos e acabam expondo pessoas de forma indevida”, afirmou.

O governador também destacou a importância do posicionamento institucional do Ministério das Relações Exteriores, que informou, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Orlando, estar à disposição para prestar assistência consular à brasileira, conforme previsto na legislação internacional. Para Wanderlei Barbosa, a manifestação do Itamaraty reforça o caráter institucional e técnico com que o caso deve ser tratado.

“Reitero minha solidariedade à Amanda Vasconcelos, ao comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, coronel Márcio Antônio Barbosa, e ao cantor Henrique. São tocantinenses que dão orgulho ao nosso estado e que merecem respeito, equilíbrio e responsabilidade no tratamento público dos fatos”, afirmou Wanderlei Barbosa.