Explosão em indústria de soja no município de Cariri resulta em duas mortes e dois feridos

Por Wesley Silas

Na madrugada desta segunda-feira, por volta das 2h, ocorreu uma explosão na unidade Fazendão, localizada no município de Cariri do Tocantins, localizado no sul do estado, deixando duas pessoas mortas e duas outras feridas.

De acordo com informações do Portal Atitude, a explosão pode ter sido causada durante o processo de extração do óleo de soja. Nesse procedimento, um gás é injetado em estado líquido e posteriormente vaporizado para facilitar a extração do óleo.

“Durante a retirada dos produtos, a temperatura é aumentada, o gás se transforma e sai do condicionador. Infelizmente, houve um vazamento que entrou em contato com um arco elétrico, resultando na explosão. A explosão foi tão intensa que destruiu completamente um pavimento de dois andares onde o equipamento estava localizado. Duas pessoas faleceram e duas ficaram feridas”, informou uma fonte do Portal Atitude.

