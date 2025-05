Expo 50 anos: Gabriela Miranda , Isabela Aparecida e Letícia Rodrigues vencem o Concurso de Redação da Escola do Agro

Por Redação

O Sindicato Rural de Gurupi realizou, nesta sexta-feira, a cerimônia de premiação do Concurso de Redação da Escola do Agro, uma das ações de educação e valorização do conhecimento que integram a programação da Expo Gurupi 2025.

A iniciativa envolveu estudantes do ensino fundamental e médio das escolas de Gurupi, que foram desafiados a refletir sobre a importância do agronegócio para o desenvolvimento da cidade e da região.

O presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, destacou a relevância do projeto para despertar o interesse dos jovens pelo setor.

“A Escola do Agro tem a missão de educar, conscientizar e mostrar às nossas crianças e adolescentes que o agro é muito mais que uma atividade econômica, é um pilar que sustenta a nossa cidade e o nosso estado. Esse concurso foi uma oportunidade de estimular o conhecimento e, quem sabe, inspirar futuros profissionais do agro. A participação dos alunos foi incrível, e estamos muito orgulhosos”, afirmou.

Já para a coordenadora da Escola do Agro, Angela Stival, esse trabalho educacional faz parte da iniciativa do sindicato em valorizar e incentivar crianças e adolescentes. “O importante dessa ação é fomentar o aprendizado, assim, os estudantes se sentem valorizados e buscam mais conhecimento”, declarou.



Confira os vencedores:

Ensino Fundamental (3º ao 5º ano)**

Gabriela Miranda Menezes – Colégio Militar Costa e Silva Ana Carla dos Santos – Escola Municipal Joel Ferreira Heitor Martins Viana – Escola Municipal Joel Ferreira

Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)

Isabela Aparecida Pereira – Escola Municipal Antônio Almeida Vera Nayara Danielle Colpani – Escola Municipal Antônio Almeida Veras Lorelayne Pinto dos Reis – Escola Municipal Gilberto Rezende.

Ensino Médio

Letícia Rodrigues Cabral– Centro Educacional Professor Reinaldo Ayres

Lara Christina Assunção – Centro Educacional Professor Reinaldo Ayres

Geovanna Ferreira dos Santos – Centro de Ensino Médio Bom Jesus

O Sindicato Rural reforça seu compromisso com a educação, o desenvolvimento sustentável e a valorização do agronegócio, integrando a comunidade escolar às atividades que movimentam a Expo Gurupi e fortalecem o setor na região.

Assessoria de Imprensa – Sindicato Rural de Gurupi