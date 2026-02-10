Facchini inicia investimentos em Gurupi e confirma projeto para instalação de fábrica em área doada no PAIG

Empresa, uma das maiores fabricantes de implementos rodoviários do país, começa operação com Centro de Distribuição e avança para implantação de unidade fabril em área de 188 mil m²

Por Wesley Silas Gurupi deu início, oficialmente, ao processo de instalação da Facchini S.A., uma das maiores fabricantes de implementos rodoviários do Brasil. A confirmação ocorreu nesta terça-feira (10), durante encontro entre a prefeita Josi Nunes e o gerente comercial da empresa, Gustavo de Mello Domingues, na sede da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG).

A chegada da empresa marca um dos movimentos industriais mais relevantes da história recente do município e reforça o papel estratégico de Gurupi no setor logístico do Norte do país.

Instalação em duas fases: Centro de Distribuição e futura fábrica

Segundo a Prefeitura, o investimento ocorrerá em duas etapas:

1ª fase — Centro de Distribuição (já em implantação)

Funcionará em área particular alugada pela empresa.

Receberá os equipamentos produzidos na unidade de Luiz Eduardo Magalhães (BA) .

. Atenderá demandas da região com vendas a pronta entrega e manutenção de equipamentos das linhas leve e pesada.

Geração estimada: cerca de 100 empregos diretos e indiretos.

cerca de . Previsão de início: até 60 dias.

2ª fase — Construção da fábrica no PAIG

A unidade definitiva será instalada em uma área de 188 mil m², já destinada pela Prefeitura no Parque Agroindustrial de Gurupi (PAIG).

, já destinada pela Prefeitura no . A localização às margens da BR-153 é considerada um dos principais atrativos logísticos.

é considerada um dos principais atrativos logísticos. A consolidação da fábrica depende da análise de viabilidade a partir do funcionamento do Centro de Distribuição.

Gestão municipal comemora avanço e destaca impacto econômico

A prefeita Josi Nunes afirmou que a chegada da Facchini representa um marco no desenvolvimento industrial de Gurupi.

“É a realização de um projeto construído com planejamento e diálogo. A Facchini encontrou em Gurupi uma cidade organizada, preparada e com capacidade para atrair grandes investimentos. Desenvolvimento econômico e responsabilidade social caminham juntos na nossa gestão”, destacou.

A gestora também ressaltou a importância das instituições de ensino, como a UnirG, na formação de profissionais que poderão integrar o futuro quadro da empresa.

Avaliação da empresa: logística e ambiente favorável

O gerente comercial da Facchini, Gustavo de Mello, afirmou que Gurupi reúne condições estratégicas para a expansão da empresa:

“Gurupi é um ponto logístico privilegiado. Nesta primeira etapa, iniciaremos o Centro de Distribuição para avaliar a viabilidade econômica e, na sequência, avançarmos para a fábrica. A receptividade da gestão municipal reforça nossa confiança no projeto”, disse. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Wilson de Souza, apresentou durante o encontro o potencial econômico de Gurupi e os investimentos realizados pela gestão da prefeita Josi Nunes no Parque Agroindustrial de Gurupi (PAIG). “Nossa prefeita tem o desenvolvimento na veia. Todas as demandas levadas a ela são tratadas com sensibilidade para que possamos oferecer o melhor apoio possível ao empresariado. Sempre atenta a cada detalhe, buscando criar as melhores condições para quem deseja investir em Gurupi”, ressaltou o secretário. Ele destacou ainda que, somente em 2025, mais de 20 empresas foram contempladas com áreas no PAIG, refletindo diretamente no crescimento econômico do município. “Isso mostra que estamos no caminho certo, com planejamento, estrutura e políticas públicas voltadas para o fortalecimento da economia”, completou.

PAIG cresce e fortalece a economia local

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Wilson de Souza, destacou que o município vem consolidando um ambiente favorável à instalação de novas empresas.

Apenas em 2025, mais de 20 empresas foram contempladas com áreas no PAIG.

foram contempladas com áreas no PAIG. Investimentos em infraestrutura e políticas públicas têm ampliado a competitividade do distrito industrial.

“Gurupi está preparada. O trabalho da prefeita Josi Nunes reflete sensibilidade e visão estratégica para atrair investimentos e fortalecer a geração de empregos”, afirmou o secretário.

ACIG reforça parceria com o poder público

O presidente da ACIG, Raimundo Bonfim, celebrou o início dos investimentos:

“Este é um momento histórico para Gurupi. A união entre Prefeitura, ACIG e setor produtivo é fundamental para continuar atraindo grandes empresas e ampliando oportunidades.”

Sobre a Facchini S.A.

Fundada em 1950, em Votuporanga (SP), a Facchini é referência nacional e internacional na produção de implementos rodoviários. A empresa possui:

10 unidades fabris em quatro estados

em quatro estados Mais de 6 mil colaboradores

30 unidades próprias no Brasil

Distribuidores em 12 países

Entre os produtos fabricados estão graneleiros, caçambas, furgões, reboques, semirreboques, bitrens, rodotrens e equipamentos especiais.

Conclusão