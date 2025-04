Família de vítima de Feminicídio clama por justiça e pela manutenção da guarda do filho da vítima em Araguacema

Às vésperas de completar um ano do trágico feminicídio da garçonete Marcilene Alcântara, de 23 anos, sua família ainda busca justiça e enfrenta lutas nos tribunais pela guarda do filho da vítima.

Por Wesley Silas

Em depoimentos comoventes, a mãe, Marineide Alcântara, e a irmã de Marcilene, a técnica de enfermagem Marcileide Alcântara, revelam as dificuldades e as ameaças constantes que enfrentaram antes do infeliz incidente. Elas destacam a pressão adicional de um pedido judicial feito pela mãe do agressor para a guarda do neto.

Marineide Alcântara, ainda profundamente abalada pela perda da filha, relata: “Superar a dor é impossível! Sabemos que uma mãe nunca encontrará paz após uma crueldade dessas. Marcilene foi frequentemente maltratada e até ameaçada de morte por seu ex-companheiro, o acusado. E agora, a avó paterna tenta obter a guarda do meu neto na justiça. Só queremos que a justiça seja feita e que ele permaneça preso por tanto tempo quanto necessário.”

A técnica de enfermagem Marcileide Alcântara expressou a angústia de sua família, que clama por justiça e rapidez no julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri. “Mesmo há quase um ano, o responsável pela morte de minha irmã ainda não foi julgado. Temos medo de que ele seja solto enquanto aguardamos seu julgamento. Nos sentimos vulneráveis, pois o que ele fez à minha irmã pode acontecer com qualquer uma de nós. Não conseguimos superar a perda dela, e a situação se agrava pelo fato de a família do acusado ter solicitado judicialmente a guarda do filho da minha irmã, do qual minha mãe já possui a guarda provisória”, declarou Marcileide.

Marcilene foi brutalmente assassinada a facadas em um bar de Araguacema por seu ex-companheiro, na madrugada de 31 de março de 2024.

O crime causou ampla indignação e comoção na cidade e no estado. A polícia encontrou o acusado gravemente ferido por populares no local do crime.

A família de Marcilene apela por uma resposta rápida da justiça, esperando que o julgamento traga um mínimo de alento e proteção diante dessa tragédia. Este caso reforça a urgência de um olhar mais atento e célere da justiça tocantinense em casos de violência contra a mulher, onde a vítima merece não só justiça, mas também respeito, dignidade e proteção.