Fazendão solidariza com vítimas de explosão e afirma que causas estão sendo investigadas

da redação

Wanderson Koolonan Ferreira do Carmo Karajá, de 26 anos, e Romilson Santos Milhomem, de 27 anos, são as vítimas que morreram em uma explosão em um galpão de soja na Unidade do Fazendão na madrugada desta segunda-feira, em Cariri, região sul do estado. Outro funcionário ficou ferido e foi hospitalizado em estado grave. A empresa, por meio de nota, afirmou que está dando todo suporte as vítimas.

De acordo com uma testemunha, no momento do acidente três pessoas estavam dentro do galpão. A operação de resgate das vítimas durou cerca de quatro horas. Conforme os bombeiros, parte da estrutura do galpão colapsou com o impacto da explosão.