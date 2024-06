Feira “Gurupi Tem” inicia hoje com expectativa de movimentar R$ 25 milhões em negócios

Por Wesley Silas

Começa nesta quarta-feira a Feira “Gurupi Tem”, um evento que promete impulsionar significativamente a economia local, especialmente na semana que antecede o Dia dos Namorados, uma das datas mais importantes para o comércio. Segundo Thiago Milhomem, consultor técnico do Sebrae, a feira reunirá mais de 138 expositores de Gurupi em um só ambiente para mostrar a diversidade e qualidade dos produtos e serviços que a cidade oferece. A expectativa é que o evento gere mais de R$ 25 milhões em negócios.

A feira será realizada no Sesc Gurupi, localizado dentro do Park Filó Moreira, ao lado da Vila Guaracy. Thiago Milhomem destacou algumas das atrações que compõem o evento: “Teremos desfiles de moda, pet, e infantil, além da apresentação do ‘Robôzão’, que estará presente todos os dias, interagindo com as crianças e divertindo o público.”

A “Gurupi Tem” espera atrair mais de 30 mil visitantes ao longo de sua duração. Com a participação de aproximadamente 130 expositores, o evento se consolida como uma data importante no calendário econômico da região. A iniciativa visa fomentar negócios e promover a exposição de produtos e serviços locais, aquecendo a economia da região sul.

Um dos principais objetivos da feira é oferecer uma plataforma para pequenos negócios locais ampliarem sua visibilidade e alcance. “A ‘Gurupi Tem’ proporciona uma excelente oportunidade para fortalecer a comunidade empreendedora, incentivando o comércio e contribuindo para o desenvolvimento econômico de Gurupi”, afirmou Thiago.

Com uma programação variada e a participação massiva do público, a feira “Gurupi Tem” promete ser um marco para os comerciantes locais, consolidando-se como um evento crucial para o fomento econômico e a celebração do empreendedorismo na região.