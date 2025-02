FICCO: Cinco traficantes são presos e cerca de 450kg de cocaína apreendidos após ação conjunta das forças de segurança do Tocantins e de Goiás

Facção goiana estava utilizando pista clandestina para distribuir drogas para o Tocantins e estados vizinhos

Vania Machado/Governo do Tocantins

O Núcleo de Polícia Judiciária da FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) do Tocantins e de Goiás, com o apoio das demais forças policiais que compõem a FICCO, prendeu na tarde deste domingo, 23, cinco homens por tráfico de drogas. A prisão foi realizada segundos após eles pousarem em uma pista de pouso improvisada em uma fazenda em Marianópolis. A aeronave de pequeno porte carregava aproximadamente 450kg de cocaína. Tanto a droga quanto a aeronave foram apreendidos.

O delegado de Polícia Civil Evaldo Gomes, que compõe a FICCO Tocantins, destacou que o local estava sendo monitorado há pelo menos sete dias. “Com o cruzamento de informações entre as Polícias Civis do Tocantins e de Goiás e a Polícia Federal, tanto da parte operacional quanto o serviço de inteligência, conseguimos identificar essa pista de pouso em Marianópolis às margens da TO-080 e, neste domingo, por volta de meio dia, conseguimos flagrar a aeronave pousando carregada de cocaína”, destaca.

A droga está sendo levada para a Superintendência da Polícia Federal, em Palmas, onde a perícia determinará o quantitativo apreendido. “Sabe-se que o monomotor tem capacidade para carregar 500kg, como ele não estava completamente abastecido, mas estava quase em sua totalidade, estimamos algo em torno de 450kg apreendidos”, frisa o delegado.

Conforme apurado pela FICCO, uma facção goiana é a responsável pela droga que seria destinada a abastecer o mercado interno brasileiro. “Há indicativos de que essa pista foi utilizada outras vezes. Eles pousam com a droga em Marianópolis e de lá essa droga é distribuída por camionetes para cidades tocantinenses como Palmas, Araguaína e Gurupi, além Goiânia de (GO) e Imperatriz (MA)”, destaca.

Quanto à fazenda, o delegado Evaldo Gomes ressalta que a mesma era anteriormente utilizada para a atividade pecuária e existe a possibilidade de os proprietários terem arrendado para outras pessoas para o cultivo de soja. “Os proprietários não estavam no local, portanto, não há indicativo de que tenham alguma ligação com o tráfico. Dos cinco homens presos, quatro são traficantes que estão morando recentemente na região. O quinto homem é o piloto, também envolvido no tráfico. O que resta apurar é se os proprietários de fato arrendaram a fazenda para essas pessoas e se elas estariam utilizando para outra finalidade, uma vez que a pista é no próprio campo de plantio”, pondera.

A FICCO é composta pelas Polícias Federal, Civil, Militar e Penal do Estado do Tocantins e de Goiás, e tem como objetivo intensificar as ações de investigação, prevenção e repressão às organizações criminosas e à criminalidade violenta, que representam graves ameaças à ordem e à segurança públicas nacionais.