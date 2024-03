Flamarion Victor em Peixe: Advogado defende que sogro agiu em “legítima defesa” quando praticou o homicídio contra seu genro.

Por Wesley Silas

O advogado Lucion Flores de Oliveira afirmou que seu cliente, Francisco Neto, reagiu após sua filha ser agredida e ameaçada pelo esposo, Flamarion Victor Carvalho de Farias, de 21 anos, que foi morto com um tiro no peito na Fazenda Santa Lídia, no município de Peixe. Segundo o advogado, informações importantes constatas no Boletim de Ocorrência, como o fato de a vítima estar armada com uma faca, alicerça a tese de legitima defesa.

O homicídio de Flamarion Victor, operador de máquinas, ocorreu por volta das 20h30 do último domingo, 17, na Fazenda Santa Lídia, próxima à cidade de São Valério. O principal suspeito do crime é o sogro da vítima, que foi preso no início da tarde desta terça-feira, 19.

Francisco Neto se apresentou espontaneamente ao Delegado, onde foi cumprido um Mandado de Prisão temporária. O advogado defende que a prisão foi desnecessária, destacando que Francisco é um homem de bem, trabalhador e pai de família, atuando como gerente na Fazenda Santa Lídia há 14 anos. Ele alega que a ação de Francisco foi em legítima defesa própria e de terceiros, pois sua filha foi agredida e ameaçada por Flamarion, que também ameaçou de morte de outras pessoas, incluindo seu próprio filho pequeno, e agrediu fisicamente Francisco.

As investigações da equipe de policiais civis da 94ª Delegacia de Peixe indicam que Flamarion mantinha um relacionamento amoroso com a filha do suposto autor. Apurou-se que o casal havia se separado cerca de um mês antes, mas reataram o relacionamento, como demonstrado no último final de semana, quando foram passear na fazenda onde Francisco é gerente.

O advogado Lucion Flores de Oliveira enfatizou a importância de incluir no processo a informação de que a vítima estava armada com uma faca, que até então havia sido omitida. Ele aguarda a designação de uma audiência para custódia, buscando a liberdade do investigado e a rápida elucidação dos fatos, confiando na justiça e colaborando com as investigações necessárias.

“A defesa aguarda a designação de audiência para custódia pleitear a devida liberdade do investigado, acreditando na justiça e no esclarecimento urgente dos fatos, contribuindo com o que for preciso”, disse o advogado.

Assim a defesa aguarda a designação de audiência para custódia pleitear a devida liberdade do investigado, acreditando na justiça e no esclarecimento urgente dos fatos, contribuindo com o que for preciso .

Lucion Flores de Oliveira, Advogado.