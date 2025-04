Fórum de Gestores Federais destaca investimento de R$ 57,9 bilhões do Novo PAC e teve participação de bancada federal reforçando diálogo entre União e Estado 

Por Redação

Com participação da bancada federal, o Fórum Permanente de Gestores no Estado do Tocantins promoveu nesta segunda-feira, 14, no auditório da Universidade Federal do Tocantins – UFT, uma reunião extraordinária para apresentar o Relatório de Gestão 2023/20025 e debater as próximas estratégias de ações que beneficiem a população estadual. A iniciativa reforça o compromisso da União com o desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida no Estado.

“Esse evento mostra a nossa busca por diálogo entre União e Estado e o compromisso com os tocantinenses. O Tocantins é uma prioridade no trabalho do Governo Federal. Estamos atuando de forma coordenada, com respeito e diálogo aberto junto às instituições locais, para garantir que as políticas públicas cheguem de fato à população”, destaca Edy César, presidente do Fórum e superintendente do Patrimônio da União no Tocantins (SPU-TO).

Estiveram presentes no evento, os senadores Dorinha Seabra e Irajá Abreu, o deputado federal Ricardo Ayres, o secretário-chefe da Casa Civil do Estado do Tocantins Deocleciano Filho, o vice-reitor da UFT Marcelo Leineker Costa e a pró-reitora de extensão da UFT Maria Santana Milhomem, entre os outros representantes do Governo Federal no Tocantins.

Recuperação da infraestrutura viária

Entre os principais avanços, está a atuação conjunta na recuperação da infraestrutura viária, como no caso da Ponte de Estreito, que sofreu um incidente em dezembro de 2024. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) tem conduzido, desde então, uma operação emergencial para assegurar a trafegabilidade e a segurança dos usuários da rodovia, com previsão de conclusão das obras estruturantes ainda neste semestre.

Além disso, o Governo Federal segue à disposição para apoiar as iniciativas de melhoria das rodovias vicinais, respeitando as competências estaduais, e sempre buscando parcerias que melhorem a logística e a mobilidade no Estado.

Investimentos robustos por meio do Novo PAC

Por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o Tocantins tem recebido investimentos expressivos, que somam R$ 57,9 bilhões em diversas áreas essenciais para o desenvolvimento do Estado. Destacam-se projetos como:

Construção da Ponte sobre o Rio Araguaia, em Xambioá;

Pavimentação das rodovias BR-010 (Paranã – Divisa GO) e BR-235 (Guaraí – Pedro Afonso);

Construção do Novo Hospital da Mulher e Maternidade em Araguatins;

Construção de milhares de unidades habitacionais pelo Minha Casa Minha Vida;

Investimento de R$ 7,3 bilhões na modernização do sistema de transportes (rodovias, ferrovias e hidrovias);

Urbanização de bairros vulneráveis;

R$ 2,2 bilhões para segurança hídrica pelo Programa Água para Todos;

R$ 30,5 bilhões em energia renovável e expansão da rede elétrica.

Além disso, o Novo PAC destina R$10,5 bilhões para a educação no Tocantins, incluindo ampliação de escolas em tempo integral, construção de creches e expansão de institutos e universidades federais.

Regularização Fundiária e Reforma Agrária

Outro eixo de atuação destacado na reunião é a regularização fundiária e a reforma agrária. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) tem realizado ações expressivas no Tocantins, com foco na garantia da segurança jurídica e no fortalecimento da agricultura familiar. Entre os avanços recentes, estão:

Criação de quatro novos assentamentos, beneficiando 297 famílias;

Inclusão de 1.044 famílias no Programa Nacional de Reforma Agrária;

Entrega de mais de 478 títulos definitivos em assentamentos;

Investimento no georreferenciamento de 75.257 hectares.

“Nosso papel é garantir que o cidadão tocantinense perceba a presença concreta do Estado em seu dia a dia. Estamos falando de políticas públicas que promovem geração de emprego, segurança alimentar, acesso à educação e fortalecimento das comunidades locais”, reforça Edy César.

Cultura

Outros investimentos realizados pelo Governo Federal são aqueles voltados para a cultura estadual. Por meio do Ministério da Cultura, no Estado do Tocantins, entre os anos de 2023 e 2024, já ultrapassam R$ 80 milhões, consolidando um novo ciclo de valorização da cultura brasileira e evidenciando um processo de reparação histórica no financiamento das políticas culturais da região Norte do país.

Sobre o Fórum

O Fórum de Gestores permanece em articulação constante entre o Estado e a União para monitorar a execução dos programas federais e ampliar a parceria com municípios e o governo estadual. É uma referência para outros estados. A integração das ações tem sido fundamental para garantir que as políticas públicas avancem de maneira eficiente e impactem positivamente a vida dos tocantinenses.