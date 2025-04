Frequentadores do Parque Mutuca, incluindo pets, recebem bebedouro

Atendendo a uma solicitação da comunidade que frequenta o Parque Mutuca, a Prefeitura de Gurupi, por meio das Secretarias Municipais de Infraestrutura e Juventude e Esportes, instalou um bebedouro no local para atender tanto pessoas quanto pets, que já está em funcionamento a partir desta quarta-feira, 02.

Por Redação

A parceria entre as duas secretarias possibilitou a construção de um espaço adequado, com estrutura elétrica apropriada para a instalação dos bebedouros.

A secretária de Infraestrutura, Juliana Passarin, destacou que a iniciativa atendeu a uma determinação da prefeita Josi Nunes para garantir mais conforto e qualidade aos usuários do parque.

Juliana relembrou que, em 2019, quando atuava como secretária de Estado da Governadoria, implantou esse sistema na Praça dos Girassóis, a maior praça da América Latina, e a iniciativa foi muito bem aceita pela população. “A instalação desses bebedouros é um grande benefício para os frequentadores do parque, mas é essencial que todos colaborem com a preservação do patrimônio público, evitando desperdícios e danos ao equipamento”, alertou a secretária.

O secretário de Juventude e Esportes, Iron Júnior, também ressaltou a importância da ação. “O Parque Mutuca é um espaço muito frequentado por atletas e por pessoas que buscam momentos de lazer e descontração. A instalação dos bebedouros atende a um pedido recorrente, já que o local recebe corredores diariamente, além de famílias que utilizam o espaço para caminhadas e encontros sociais”, enfatizou.

A prefeita Josi Nunes destacou o intenso uso do Parque Mutuca pela população, incluindo os tutores que levam seus animais de estimação para passeios. “Havia uma grande demanda dos donos de pets, que queriam um local adequado para que seus animais também pudessem se hidratar. Essa é mais uma ação que reforça nosso compromisso com o bem-estar da nossa comunidade e de seus companheiros de quatro patas”, afirmou a prefeita.

Texto: Heliana Oliveira – Secom Gurupi