Governador Barbosa reafirma compromisso em finalizar mandato como governador do Tocantins; descartando sua candidatura ao Senado

Por Wesley Silas

Em meio às movimentações e especulações do cenário político rumo às eleições de 2026, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, reafirmou que completará seu mandato até dezembro de 2026, sem ambições para candidatar-se ao Senado. A declaração foi feita durante um evento na região do Bico do Papagaio, onde esteve acompanhado dos pré-candidatos ao governo, senadora Dorinha Seabra Rezende (UB) e o deputado e presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (ALETO), Amélio Cayres (Republicanos).

“Nós estamos aqui para concluir o trabalho que iniciamos, e este é o projeto que tenho para o nosso estado até o final de 2026”, afirmou Barbosa. A presença dos pré-candidatos, a senadora Dorinha e o presidente da ALETO, Amélio Cayres, consolidou o clima de apoio mútuo e respeito entre os políticos, indicando uma possível aliança futura. Barbosa mencionou que os considera possíveis sucessores, destacando: “Estes são os dois candidatos ao governo que eu tenho grande respeito.”

Essa declaração do governador contribui para clarear o cenário político no Tocantins, oferecendo uma visão mais definida sobre a sucessão estadual e reforçando seu compromisso de liderança até o final do mandato.