Governador em exercício, Laurez Moreira, destaca importância da cultura para o Tocantins em conferência estadual

Por Redação

O governador em exercício, Laurez Moreira, participou nesta quarta-feira, 6, no auditório do Centro Universitário Integrado de Ciência, Cultura e Arte (Cuica), da Universidade Federal do Tocantins (UFT), em Palmas, da abertura da 5ª Conferência Estadual de Cultura. O evento, promovido pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), ocorre até o dia 7 de dezembro, proporcionando um espaço para a sociedade civil tocantinense discutir propostas relevantes para a atualização do Plano Nacional de Cultura.

Em seu discurso, o governador em exercício, Laurez Moreira, destacou a importância da cultura para o estado do Tocantins, sendo uma das principais pautas da gestão governamental.

“Sabemos o quão importante é a cultura do nosso estado. A área da cultura envolve várias vertentes, abrangendo o turismo, a economia e a identidade da nossa gente. Temos povos originários, quilombolas, pessoas da região que são agentes de cultura e me sinto extremamente feliz em contribuir para que nosso Tocantins seja reconhecido pela sua cultura”, pontuou.

A Conferência traz seis eixos temáticos para debate, propostos pelo Ministério da Cultura (MinC), sendo eles: Institucionalização, Marcos Legais e Sistema Nacional de Cultura; Democratização de Acesso à Cultura e Participação Social; Identidade, Patrimônio e Memória; Diversidade Cultural e Transversalidade de Gênero, Raça e Acessibilidade na Política Cultural; Economia Criativa, Trabalho, Renda e Sustentabilidade; e, Direito às Artes e Linguagens Digitais.

Para o secretário de Estado da Cultura, Tião Pinheiro, o momento é extremamente importante para a cultura tocantinense, além de reforçar o papel da Secretaria no que se refere ao Plano Nacional de Cultura.

“Este é um momento ímpar, em que a sociedade tocantinense se reúne, com o objetivo de contribuir com propostas valiosas para o futuro da cultura em nosso Estado. Quero expressar minha gratidão ao governador em exercício, Laurez Moreira, por prestigiar este evento, demonstrando o compromisso do governo com a cultura, que é um dos pilares da gestão do governador Wanderlei Barbosa. Estamos diante de uma oportunidade significativa para fortalecermos os alicerces da nossa identidade cultural”, comentou o secretário.

Outro evento

Ainda em cumprimento de agenda nesta quarta-feira, 6, o governador em exercício, Laurez Moreira, prestigiou a inauguração da Galeria de Presidentes da Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins. O evento foi realizado na sede da agência, reunindo diversas autoridades e representantes do setor agropecuário. A Galeria, composta por retratos dos presidentes que lideraram a instituição ao longo dos anos, é destaque como um marco histórico, simbolizando o comprometimento desses líderes com a defesa sanitária e o fortalecimento do setor no estado.

Laurez Moreira enfatizou a importância estratégica da Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec/TO) para a segurança alimentar e a economia local, elogiando a dedicação dos presidentes anteriores. Ainda expressou confiança na atual gestão da Agência. “É uma honra participar da inauguração da Galeria de Presidentes da Agência de Defesa Agropecuária, este espaço não apenas enaltece os líderes que moldaram o caminho da instituição, mas também simboliza a vitalidade do setor agropecuário em nosso amado estado”, destacou.

O presidente da Adapec/TO, Paulo Lima, agradeceu a presença do governador em exercício, pontuando a relevância da valorização dos gestores que tanto contribuíram e contribuem para o desenvolvimento agropecuário no Tocantins.

“Quero expressar minha profunda gratidão aos que me antecederam, pois esta galeria não apenas registra a história da instituição, mas também reflete a dedicação incansável à defesa sanitária e ao desenvolvimento do setor agropecuário em nosso estado”, expressou.