Governador Laurez Moreira debate projetos com ex-ministro da Educação José Henrique Paim; com destaque no reforço de ações educacionais no estado

Proposta é fortalecer a educação do estado, para que seja uma geradora de oportunidades aos tocantinenses

Por Redação

O governador do Tocantins, Laurez Moreira, recebeu nesta terça-feira, 28, no Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, em Palmas, o ex-ministro da Educação e diretor de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas (FGV), José Henrique Paim, para dialogar sobre um projeto voltado ao fortalecimento da gestão da aprendizagem nas escolas públicas do estado.

Na ocasião, Laurez Moreira destacou o compromisso do Governo do Tocantins com a melhoria contínua da educação. “Vejo a educação como um caminho capaz de gerar oportunidades e servir de base a um futuro melhor para nossas crianças e jovens. É nisso que acredito, uma educação forte faz um estado forte e com oportunidades”, ressaltou.

O ex-ministro da Educação José Henrique Paim ressaltou a posição do chefe do Executivo em reforçar as ações educacionais no estado. “Fico muito satisfeito em participar desta reunião e constatar que o governador demonstra preocupação efetiva com os resultados educacionais”, pontuou.

Também participaram da reunião pela FGV, o especialista e professor da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Danilo Melo; o assessor Rodrigo Dindo; e o coordenador Túllio Prota; pelo Governo do Tocantins, os secretários de Estado da Educação, Hércules Jackson; e do Planejamento e Orçamento, Ronaldo Dimas.