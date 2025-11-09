Governador Laurez Moreira instala gabinete na sede da SES/TO para monitorar de perto a saúde no estado

Por Wesley Silas

O governador do Tocantins, Laurez Moreira, transferiu neste sábado (8) o seu gabinete para a sede da Secretaria de Estado da Saúde (SES/TO). A medida tem o objetivo de acompanhar de perto os projetos em andamento e as ações previstas para a reorganização administrativa e operacional do sistema de saúde estadual.

Segundo Moreira, desde o início da gestão a equipe tem buscado ouvir servidores e mapear a situação de cada área.

“Na saúde, já levantamos as condições financeiras, o que motivou o decreto de situação de emergência. Agora avaliamos os projetos em curso para definir prioridades sem comprometer a qualidade da assistência à população”, afirmou o governador.

Durante encontro com secretários e equipe técnica da SES/TO, foi apresentado um diagnóstico da rede assistencial sob gestão estadual. O Estado responde por mais de 89% das internações do SUS (cerca de 85 mil por ano) e por 97% dos partos (aproximadamente 20 mil anuais). A estrutura assistencial está organizada em oito regiões de saúde; o Tocantins administra 1.745 leitos clínicos — 71% do total de 2.438 — e 280 leitos de UTI, o que representa 97% dos 290 existentes.

O secretário de Saúde, Vânio Rodrigues, destacou que a permanência do governador e de outras pastas na SES/TO favorece a agilização de processos internos que dependem de diferentes áreas da administração. “Ao conhecer as ações, projetos e necessidades operacionais e da população, a gestão terá condições de transformar o cenário da saúde pública no estado”, afirmou.

Luiza Regina Noleto, superintendente de Gestão e Acompanhamento Estratégico da SES/TO, explicou que a reunião trouxe informações detalhadas para subsidiar as decisões. “Apresentamos dados pontuais para que o governador e os secretários tenham base técnica sobre os projetos em andamento e em planejamento, contribuindo para um SUS mais eficiente”, disse.

Compareceram ao encontro a secretária de Comunicação, Luiza Rocha; o secretário de Planejamento e Orçamento, Ronaldo Dimas; o secretário de Segurança Pública, Bruno Azevedo; a secretária-chefe da Casa Civil, Irana Coelho; o chefe de gabinete, Ailton Parente Araújo; e a presidente do Igeprev-TO, Bárbara Jesuína Mendes Gomes.

Fonte: Secom/TO