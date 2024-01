Governador Wanderlei Barbosa anuncia início das aulas do Educa Mais Tocantins, com 11 mil bolsas de ensino superior

Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, esteve com o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Tocantins (Fapt), Márcio Silveira, nesta segunda-feira, 29, para anunciar o início das aulas do programa Educa Mais Tocantins em 2024, que vai atender 11.093 bolsistas, composto por estudantes de baixa renda e professores da rede pública de ensino.

“Eu gostaria de agradecer o empenho da nossa equipe, tanto do professor Márcio Silveira quanto do secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz, que tem trabalhado para oferecer uma educação de qualidade, em todos os níveis de ensino em nosso estado”, salientou o governador Wanderlei Barbosa, ao anunciar as atividades do programa Educa Mais Tocantins.

“Mais de 10 mil bolsas foram colocadas à disposição dos nossos alunos, em diversas universidades particulares do nosso Estado. São oportunidades ofertadas àqueles alunos que não podem pagar pelo ensino superior. Para isso, estamos ofertando bolsas de R$ 300 a R$ 1,2 mil nas universidades do nosso Estado”, pontuou o Governador.

O presidente da Fapt, Márcio Silveira, destacou que este programa possibilitará a inclusão social e a transformação da vida de jovens tocantinenses. “Estamos aqui para anunciar o início das aulas do maior programa de inclusão social e de transformação de vidas, com oportunidades para a nossa juventude de 18 a 24 anos. São 11.093 bolsas para os alunos cursarem o ensino superior, atendendo 120 municípios, critério importante definido por nosso governador Wanderlei Barbosa, para que o benefício chegue a todos os cantos do Tocantins”, reforçou.

Educa Mais Tocantins 2024

Além dos cursos já ofertados no edital Educa Mais Tocantins 2023, por meio do novo edital, o programa está credenciando mais oito IESs para oferta de vagas em cursos de ensino superior no campo da saúde (Enfermagem, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Fonoaudiologia, entre outros) e outras áreas.

O programa priorizou a oferta de, pelo menos, 40% das vagas para os municípios com população menor que 10 mil habitantes. Além disso, 40% das vagas foram ofertadas para os cursos de licenciatura, com prioridade para os professores da rede pública de ensino.

O Educa Mais Tocantins tem por finalidade fomentar a expansão da oferta de cursos superiores no Estado, por meio de IESs públicas especiais ou privadas, com ou sem fins lucrativos, democratizando o acesso ao âmbito acadêmico, tendo como missão promover o ensino universitário por meio da interiorização do ensino. Um dos objetivos é contribuir com a geração de emprego e com a formação de profissionais para os diferentes setores da economia, visando à melhoria de renda e à inclusão social.