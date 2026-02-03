Governador Wanderlei Barbosa anuncia início das obras da Cidade do Automóvel, em Palmas

Projeto integra o Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços (Pics) e deve atrair R$ 500 milhões em investimentos privados, com geração de mais de 5 mil empregos

Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, anunciou, nesta terça-feira, 3, o início das obras de implantação do Distrito Industrial Tocantins II, área que abrigará a Cidade do Automóvel, em Palmas. O projeto integra o Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços (Pics) e tem como objetivos ampliar a infraestrutura produtiva, atrair investimentos e fortalecer a economia do estado, com previsão de R$ 500 milhões em investimentos privados e a geração de mais de 5 mil empregos diretos e indiretos.

O chefe do Executivo realizou uma visita técnica na área onde será implantado o projeto e destacou que a ação é uma das principais realizadas para o desenvolvimento econômico de Palmas e do estado. “Já estamos no processo de abertura das ruas da Cidade do Automóvel e vamos realizar a licitação para a execução de toda a infraestrutura. Assim que recebemos a licença necessária, agilizamos para iniciar esta etapa e vamos viabilizar todo o processo para daqui a cerca de 100 dias emitir a Ordem de Serviço para o início da construção da infraestrutura. Esse projeto será um referencial ao concentrar serviços para a população, garantindo mais facilidade, e também gerar mais de 5 mil postos de trabalho e fomentar a economia”, pontuou.

Nesta primeira etapa, o Governo do Tocantins investirá R$ 5 milhões, por meio do Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE), para execução de serviços como abertura de avenidas e ruas, levantamento topográfico e demarcação dos 362 lotes que compõem a área do novo parque industrial. Já a segunda fase prevê investimento adicional de R$ 35 milhões em obras de drenagem, pavimentação, redes de água e esgoto e energia elétrica, totalizando R$ 40 milhões em recursos destinados à implantação completa da infraestrutura.

O titular da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), Milton Neris, acompanhado por técnicos da pasta, enfatizou que o empreendimento representa um marco para a geração de oportunidades e o fortalecimento da economia.

“Esta é a primeira etapa de um projeto aguardado por milhares de investidores e empresários interessados em implantar seus negócios na Capital. Daqui a 100 dias, o processo de licitação, que já está em andamento, avançará, mas, até lá, já estamos atendendo todos os pedidos de quem deseja ocupar um lote na área”, pontuou.

Durante a visita técnica, o presidente da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), Túlio Labre, ressaltou que os trabalhos iniciais marcam o início da fase operacional do projeto, com foco na implantação da infraestrutura necessária. “O processo de abertura das ruas é o pontapé inicial. Em breve, licitaremos a execução da infraestrutura, avançando até a fase de contratação, quando será emitida a ordem de serviço para o início das obras. A Ageto está como interveniente na execução dos serviços com a parte técnica. A infraestrutura inclui drenagem, iluminação em LED e todos os elementos necessários para garantir um ambiente adequado e seguro”, explicou.

Cidade do Automóvel

O Distrito Industrial Tocantins II será implantado na Quadra ASR-NE 65, em uma área superior a 831 mil m². Do total de lotes, 165 serão destinados à Cidade do Automóvel e 195 a empreendimentos industriais diversos, desde que atendam às exigências técnicas do projeto. A área contará ainda com dois terrenos reservados para a instalação de postos de combustíveis.

Conforme o planejamento, a terceira etapa do projeto prevê a abertura de prazo para que empresas com processos de requisição de áreas no Conselho de Desenvolvimento Econômico (CDE) atualizem seus dados, além da recepção de novos pedidos. O início das atividades empresariais estará condicionado à aprovação dos processos pelo CDE e à assinatura dos contratos, assegurando segurança jurídica e regularidade institucional aos investimentos.

A implantação da Cidade do Automóvel está alinhada às diretrizes do Pics, que busca promover o desenvolvimento socioeconômico do Tocantins de forma direta e descentralizada, por meio da ampliação e da estruturação de distritos industriais, o fortalecimento de modais logísticos e a criação de novas áreas empresariais. A iniciativa reforça a estratégia de consolidar o Tocantins como um ambiente competitivo para negócios, com infraestrutura adequada, segurança jurídica e políticas públicas voltadas à geração de emprego, renda e desenvolvimento regional sustentável.

Texto: Rafael de Oliveira/Governo do Tocantins