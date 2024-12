Governador Wanderlei Barbosa anuncia investimentos para alavancar o turismo em Campo Alegre, povoado de Paranã

Chefe do Executivo anunciou a construção de uma praça, um campo de futebol e melhorias na estrada de 70 km que liga Campo Alegre a Paranã

Setur/Governo do Tocantins

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, acompanhado do secretário de Estado do Turismo, Hercy Filho, visitou o povoado de Campo Alegre, em Paranã, nos dias 14 e 15 de dezembro, e anunciou projetos para fortalecer o turismo local. Localizado a 352 km de Palmas, na região das Serras Gerais, o município de Paranã é reconhecido por seus atrativos naturais como cachoeiras, mirantes, cavernas e rios, além da riqueza cultural das comunidades tradicionais.

Durante a visita, o chefe do Executivo destacou o potencial turístico e social de Campo Alegre, e anunciou a construção de uma praça e um campo de futebol, além de melhorias no trecho de 70 km da rodovia que conecta o povoado ao município de Paranã, com a divisa do estado de Goiás. “Este é um lugar incrível, com grande potencial turístico. Vamos trabalhar para, já no próximo ano, iniciar a construção dessa estrada, que será um marco para a integração regional e o desenvolvimento do turismo”, enfatizou o governador Wanderlei Barbosa.

O secretário de Estado do Turismo, Hercy Filho, reforçou que a ação demonstra o compromisso do Governo do Tocantins com a infraestrutura e o desenvolvimento turístico. “O governador entende que o fortalecimento do turismo, por meio de políticas públicas, é essencial para o crescimento econômico e social do estado e, assim, vai transformar a vida das famílias de toda a região”, salientou.

O prefeito de Paranã, Fábio da Farmácia, celebrou a iniciativa e ressaltou os impactos positivos dos projetos. “Esses investimentos serão transformadores. Vão melhorar a acessibilidade e promover o turismo, beneficiando tanto os moradores quanto os visitantes que vêm conhecer as belezas das Serras Gerais”, pontuou o gestor.

A visita também contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado estadual Amélio Cayres; e do deputado estadual Léo Barbosa, que apoiaram as iniciativas para o fortalecimento do turismo em Campo Alegre.