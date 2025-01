Governador Wanderlei Barbosa assina acordo com empresa que vai investir R$ 120 milhões no Tocantins

Projeto piloto vai restaurar área de vegetação nativa equivalente a 17 mil campos de futebol

Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, assinará neste sábado (25), em Villars-sur-Ollon, na Suíça, o Protocolo de Negociação para Restauração Florestal. O documento prevê a criação de uma entidade para a restauração de áreas degradadas no Tocantins, a “Tocantins Restaura”. A primeira área a ser restaurada deverá ter até 12 mil hectares e proporcionará, além de benefícios ambientais, o envolvimento direto das comunidades. O investimento inicial estimado para a ação está orçado em R$ 120 milhões.

O lançamento da “Tocantins Restaura” será formalizado por meio de parceria da TOPAR (Tocantins Parceria) com o Silvania – veículo de investimento em natureza de US$ 500 milhões apoiado pela Mercuria Energy Trading – e a Geonoma, que será responsável pela execução das operações táticas nas áreas de preservação e trabalhará sob orientação do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), responsável por todas as unidades de conservação do Estado do Tocantins. Este anúncio ocorre após o lançamento da Race to Belém, iniciativa do Silvania junto com The Nature Conservancy e Conservation International, para acelerar o financiamento do setor privado para florestas brasileiras, com foco inicial no Tocantins. O Silvania trabalhará para garantir que as ações da SPE e da Race to Belém estejam alinhadas e se apoiem mutuamente.

As operações terão início em um mês após a assinatura do protocolo. Seu propósito será executar atividades de restauração ambiental em áreas degradadas de interesse do Tocantins por meio de investimentos realizados pelo Silvania, utilizando, gerindo e implementando ações de forma direta ou indireta em nível regional.

“Queremos que essa iniciativa seja replicada dentro e fora do estado do Tocantins. Acreditamos que estabelecemos o melhor modelo para a restauração de áreas degradadas com participação do capital privado e pleno respeito às comunidades locais. O Tocantins é exemplo em políticas de combate à emergência climática, que trazem desenvolvimento econômico e social. O Estado se destaca também no fortalecimento dos seus órgãos ambientais como o Naturatins, imprescindível para esse processo”, destaca o governador Wanderlei Barbosa.

*Parceria estratégica e benefícios locais*

O projeto envolverá comunidades locais para aproveitar seus conhecimentos acumulados sobre as especificidades regionais e para combater incêndios e o desmatamento. Além disso, a iniciativa gerará emprego e renda por meio de capacitação ambiental, promoção do ecoturismo e práticas ambientalmente sustentáveis.

“Com este projeto, estamos reafirmando o compromisso do Tocantins com a sustentabilidade e com as pessoas que vivem e cuidam do nosso território. Ele combina proteção ambiental, geração de empregos e desenvolvimento econômico, alinhados à conservação de nossos ecossistemas”, reforça o secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Marcello Lelis.

O objetivo é melhorar a regulação climática com a absorção de gases de efeito estufa da atmosfera e a manutenção das florestas em pé, além de restaurar a regulação hídrica de rios e afluentes que dependem da proteção de nascentes e margens, proteção do solo e combate à erosão, proporcionando oportunidades para pesquisa e desenvolvimento de atividades de bioeconomia.

As técnicas aplicadas incluirão plantio total, enriquecimento e adensamento, nucleação, semeadura direta e regeneração natural assistida, utilizando métodos que favoreçam o surgimento e a multiplicação de regenerantes naturais, controle de matocompetição e manejo integrado do fogo.

“Para definição dos processos a serem executados em cada área, serão realizados diagnósticos que identifiquem precisamente as causas da degradação e as principais ações sociais para atender as comunidades tradicionais que vivem nesses locais, com participação ativa no projeto”, enfatiza o governador do Tocantins.

Para Aleandro Lacerda, Presidente da Tocantins Parcerias, “uma iniciativa como essa, liderada pelo Estado, terá foco especial em conformidade e governnaça, garantindo o respeito aos direitos individuais e as melhores práticas na relação público-privada”.

Celso Fiori, Diretor da Mercuria no Brasil, destaca que “a restauração de ecossistemas tão biodiversos promove ganhos ambientais que vão muito além da remoção de gases de efeito estufa. A biodiversidade volta a coexistir de maneira virtuosa com a população local, proporcionando bem-estar e fonte de renda”.

Para garantir a eficácia das ações de restauração, a iniciativa também integrará estudos avançados sobre a recuperação da microbiota do solo, reconhecida como elemento essencial para a regeneração de áreas degradadas. A revitalização da microbiota favorecerá o equilíbrio dos ecossistemas locais, promovendo retenção de carbono, melhoria da fertilidade natural e apoio à biodiversidade.

*Sobre as organizações*

O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) é o órgão ambiental do estado do Tocantins, Brasil. Sua principal função é promover a conservação do meio ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais no estado. O Naturatins é responsável por diversas atividades, incluindo a fiscalização ambiental, a gestão de unidades de conservação, a implementação de políticas públicas voltadas para a proteção ambiental e a promoção de projetos de educação ambiental. Além disso, o instituto trabalha em parceria com outras organizações e o governo para desenvolver iniciativas que visem a preservação da biodiversidade e a recuperação de áreas degradadas.

A Tocantins Parcerias é uma sociedade anônima de economia mista, controlada pelo Estado, criada pela Lei nº 2.616 de 2012. Sua função é executar atividades imobiliárias de interesse estadual, como aquisição, administração, aluguel e alienação de bens, além de realizar obras e serviços de meio-ambiente, infraestrutura e vias em todo o estado.

O Silvania é uma iniciativa global de investimento dedicada à preservação ambiental, com um portfólio inicial de US$ 500 milhões. Focada em soluções inovadoras, a empresa acelera projetos que combinam sustentabilidade com resultados financeiros robustos, ajudando a preservar ecossistemas estratégicos ao redor do mundo.

A Mercuria Energy Trading é uma das maiores empresas globais do setor de energia, com atuação diversificada que abrange desde o comércio de commodities até investimentos em energias renováveis. Seu compromisso com a sustentabilidade inclui iniciativas que promovem a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico sustentável.

A Geonoma é uma empresa especializada em restauração e conservação ambiental, fornecendo soluções completas para a regeneração de ecossistemas degradados. Seu trabalho combina inovação técnica com engajamento comunitário, criando resultados sustentáveis em longo prazo.