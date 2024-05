Governador Wanderlei Barbosa comemora o anúncio de liberação de R$ 400 milhões para o programa Luz para Todos no Tocantins

Por Redação

O Tocantins será beneficiado com R$ 400 milhões em investimentos do programa Luz para Todos. O anúncio foi dado ao governador Wanderlei Barbosa nesta quinta-feira, 9, pelo Ministério das Minas e Energia (MME) e vai impactar 5.300 famílias tocantinenses, principalmente de baixa renda, quilombolas, indígenas e assentados.

Em um primeiro momento, serão atendidas 560 famílias; posteriormente, 2.600 famílias e o restante, no segundo ano. O governador Wanderlei Barbosa comemorou o anúncio da liberação dos recursos e adiantou que a primeira etapa do programa será assinada no mês de junho, possivelmente com a presença do ministro das Minas e Energia, Alexandre da Silveira.

“Vamos tentar trazer o ministro para uma cerimônia de lançamento aqui no Tocantins, pelo alcance social desse programa, que tem foco em famílias de baixa renda, famílias quilombolas, indígenas e assentados, que normalmente não têm condições de fazer uma regularização da terra e ter acesso a esse benefício da energia elétrica”, frisou o Governador.

Na oportunidade, o Governador enfatizou o empenho do diretor de Relações Institucionais da Energisa Tocantins, Alan Kardek Moreira e da bancada federal tocantinenses no processo de gestão com o MME, no sentido de fazer chegar esses recursos importantes para as famílias menos favorecidas, bem como para o desenvolvimento do Estado.

“Eu agradeço ao Alan, que é o diretor institucional da Energisa, ele tem feito um trabalho fantástico, à professora Dorinha e ao deputado federal Vicente Júnior, e a toda bancada tocantinense no Congresso pelo empenho em buscar recursos para o nosso Estado. Recentemente, foram cadastradas 130 famílias na região de Paranã sem energia elétrica e, em breve, esses chefes de família terão energia elétrica em suas casas, isso traz desenvolvimento e progresso para o Tocantins”, finalizou o Governador.

