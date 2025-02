Governador Wanderlei Barbosa convida vereadores para evento em Palmas e pede que filiem-se à UVET

O Governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) estende convite formal a todos os vereadores do Tocantins para participarem da 1ª Marcha de Vereadores do Estado do Tocantins, um evento promovido pela União dos Vereadores do Estado do Tocantins (UVET), sob a liderança do presidente, vereador Enoque Neto.

O encontro será realizado nos dias 20 e 21 de fevereiro, reunindo representantes do legislativo municipal para um momento de capacitação, troca de experiências e fortalecimento da atuação parlamentar. Wanderlei Barbosa reforça trabalho de excelência executado pela UVET e convida representantes para a filiação.

“A filiação ao UVET é de muita importância na representação da população tocantinense, quero pedir para que observem o trabalho que eles vêm fazendo na representação dos vereadores de nosso Estado. Aqueles que puderam se filiar, pedimos para que se filiem”, disse.

No dia 20 de fevereiro, a programação contará com uma capacitação exclusiva para vereadores, incluindo palestras com temas atualizados e relevantes para a atuação no legislativo municipal, sendo uma oportunidade para o alinhamento de pautas importantes para o desenvolvimento do Tocantins.

No dia 21, lideranças políticas se reúnem com o Governador Wanderlei Barbosa no Clube do TCE, para um futebol solidário seguido de almoço, reforçando o compromisso da gestão estadual com a valorização dos legisladores municipais. Assessoria de Comunicação – Republicanos Tocantins