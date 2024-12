Governador Wanderlei Barbosa destaca avanços da mineração no Tocantins durante Fórum no auditório do Palácio Araguaia

Por Wesley Silas

Durante a abertura do 1º Fórum de Mineração do Estado, promovido pelo Governo do Tocantins através da Agência de Mineração do Estado (Ameto), no auditório do Palácio Araguaia, em Palmas, o Governador Wanderlei Barbosa ressaltou a força do setor mineral no Tocantins. A mineração está presente em 51 municípios e o Estado planeja 30 novos projetos ao longo dos próximos quatro anos, com investimentos previstos de mais de R$ 4 bilhões. A mineração atualmente é a segunda maior cadeia produtiva do Tocantins, gerando um impacto positivo na economia regional.

O evento, organizado em parceria com o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), contou com a presença de representantes do Ministério de Minas e Energia, da Agência Nacional de Mineração e do Serviço Geológico do Brasil (SGB). Grandes mineradoras atuantes na região também estiveram representadas, assim como instituições públicas e privadas do setor mineral. Atualmente, a mineração no Tocantins proporciona cerca de 5 mil empregos diretos, demonstrando seu impacto socioeconômico.

O evento contou com a presença do Senador Eduardo Gomes, da Senadora Professora Dorinha, do Vice-governador Laurez Moreira, deputados federais e estaduais, assim como do presidente da Ameto, Milton Neres, e do vice-presidente do Ibram, General Fernando Azevedo. O tema principal do encontro destacou o Tocantins como nova fronteira mineral do Brasil, reforçado por pesquisas que evidenciam a riqueza mineral do Estado, incluindo ouro, esmeraldas, e diversos outros minerais.

O Senador Eduardo Gomes manifestou apoio ao setor de mineração, destacando seus esforços em Brasília para fortalecer a colaboração entre os setores público e privado.

“Aproximar esses setores é fundamental para explorar de forma sustentável as riquezas do solo tocantinense”, afirmou.

Ao encerrar a abertura do evento, o Governador Wanderlei Barbosa destacou a importância de fortalecer o setor mineral, proporcionando estabilidade jurídica e política para atrair investimentos, sempre com foco no desenvolvimento sustentável.

“Este fórum é crucial para discutir o crescimento econômico, social e humano, que a mineração pode proporcionar ao Tocantins”, concluiu.

Sobre o Fórum

O fórum discutiu tendências em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento de softwares voltados para o setor mineral. Foram apresentados dados sobre investimentos, fiscalização e gestão de recursos minerais. Os participantes tiveram a oportunidade de visitar uma exposição de minerais do Tocantins, incluindo ouro, esmeraldas, e fosfato, no hall do Palácio Araguaia.