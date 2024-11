Governador Wanderlei Barbosa destaca importância da qualificação dos servidores durante abertura do Fórum Regional para Fortalecimento da Rede de Parcerias

Promovido pela Seplan, em parceria com Secretaria Nacional de Gestão e Inovação, evento busca reforçar a integração entre municípios tocantinenses, secretarias estaduais e organizações da sociedade civil

Por Nayara Borges/Governo do Tocantins

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, acompanhado do secretário nacional de Gestão e Inovação, Roberto Pojo, e do secretário de Planejamento e Orçamento, Sergislei de Moura, abriu oficialmente nesta quinta-feira, 7, o 29º Fórum Regional para Fortalecimento da Rede de Parcerias . O evento é realizado na Etapa Tocantins pela Seplan, em parceria com a Secretaria de Gestão e Inovação (Seges), do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI). A abertura ocorreu no auditório da Escola Estadual Professora Elizângela Glória Cardoso, em Palmas, e o evento segue com a realização de palestras e no fortalecimento do relacionamento entre o governo federal com os estados, municípios e as organizações da sociedade civil.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual destacou a importância do Fórum para a qualificação dos servidores e parabenizou a todos pelo excelente trabalho na aplicação e distribuição dos recursos destinados aos municípios.

“Quero parabenizar a Secretaria de Planejamento e Orçamento por este evento, já que o encontro busca qualificar os servidores que trabalham nas nossas secretarias. Qualificar nossos servidores é uma prioridade do meu governo, para que assim possam prestar um bom serviço aos tocantinenses”, evidenciou Wanderlei Barbosa.

O secretário de Planejamento e Orçamento, Sergislei Moura, enfatizou a importância da etapa Tocantins do Fórum para fortalecer essa rede de parcerias.

“Estamos realizando hoje o 29º Fórum, um evento promovido em todos os estados, visando fortalecer toda a rede de parcerias, desde a área de convênios, emendas parlamentares, transferências fundo a fundo, transferências voluntárias, operações de crédito, além da rede de relacionamento entre os órgãos de controle, órgãos de execução do executivo federal, estadual e dos municípios para uma execução mais eficiente e rápida”, declarou Sergislei Moura.

Já o secretário nacional de Gestão e Inovação, Roberto Pojo, pontuou que o encontro é essencial para aprimorar o uso dos recursos disponíveis e agradeceu a dedicação dos servidores, os principais responsáveis por entregar serviços públicos efetivos aos cidadãos.

“O Fórum, com 10 anos de história, é essencial para fortalecer a Rede Integrada de Desenvolvimento (Ride) e aprimorar o uso dos recursos disponíveis. A cada edição, observa-se o impacto positivo da união promovida pelo evento, mobilizando servidores em todo o país. O governo federal atua como catalisador, mas o trabalho principal é realizado pelos servidores que executam esses recursos diretamente para a população. A dedicação dos servidores é fundamental para a entrega de serviços públicos efetivos aos cidadãos, e o fórum valoriza e reconhece essa contribuição”, salientou Roberto Pojo.

Fórum

O 29º Fórum Regional de Fortalecimento da Rede de Parcerias destaca-se como um espaço fundamental para a troca de informações e estratégias entre gestores de Organizações da Sociedade Civil (OSCs), técnicos estaduais e municipais. O evento aborda temas como o uso de recursos em áreas essenciais como saúde e educação, além de promover a transparência e o controle social, reforçando a importância da prestação de contas. Com a participação de tribunais de contas, controladorias e órgãos governamentais, o fórum busca fortalecer a colaboração entre todas as partes envolvidas na gestão das transferências da União.

Participante do Fórum, o gerente municipal de convênios de Praia Norte, Antônio Conceição, expressou que o evento é uma oportunidade para enriquecer conhecimentos e atingir as metas necessárias na gestão municipal.

“O Fórum é o momento para que os segmentos e os municípios possam se organizar em questões de planejamento e gestão pública, atendendo áreas que apresentam dificuldades de avanço. Além disso, ele enriquece o conhecimento, organiza e realinha ações para alcançar os resultados e metas esperadas dentro da gestão municipal”, destacou o servidor municipal.

Programação

A programação do 29º Fórum Regional – Etapa Tocantins conta com a participação de diretores do MGI, que ministram palestras relevantes para os gestores presentes. Abrindo a programação da manhã, a diretora do Departamento de Transferências e Parcerias da União, Regina Lemos, abriu a série de apresentações; seguida, pelo líder do portal gestaopublica.gov.br, Esaú Mendes, que abordou o modelo de governança e gestão pública. Depois, o diretor de Auditoria de Infraestrutura da Controladoria-Geral da União, Tiago Lucas, , falou sobre a retomada de obras paralisadas. O evento finaliza na tarde desta quinta-feira, 7.

Assinatura da Cessão de Doação de Terreno

Na ocasião, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, juntamente com o superintendente do Patrimônio da União em Tocantins (SPU/TO), Edy César, assinou um termo de doação de um terreno de 659.196,02 m², avaliado em R$ 349.373,89, ao Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) para criação de tilápias em tanques-rede em Darcinópolis/TO. Localizada no reservatório da Usina Hidrelétrica de Estreito, a área visa fomentar a inclusão social e aumentar a produção de peixes no Brasil, com estimativa de gerar 89 empregos diretos e 357 indiretos e produzir 7.150 toneladas de pescado por ano.

Durante o encontro, Wanderlei Barbosa e a diretora do Departamento de Transferências e Parcerias da União, do MGI, Regina Lemos, e o coordenador da Unidade Gestora Estadual do Rio de Janeiro, Edmilson Suassuna, realizou a entrega do Troféu da Rede de Parcerias à servidora Vivian Diniz como forma de parabenizar o Estado e seus apoiadores pelo sucesso na realização dessa edição do Fórum Regional.