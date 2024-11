Governador Wanderlei Barbosa determina equipe multiprofissional para atender vítimas de acidente com ônibus em Gurupi

Mais de 40 pessoas ficaram feridas. Acolhimento foi realizado pelo Hospital Regional de Gurupi

Uma equipe multiprofissional foi criada na madrugada desta sexta-feira, 08, por determinação do governador Wanderlei Barbosa, para atender as mais de 40 vítimas do acidente envolvendo um ônibus de turismo em Gurupi. A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros Militar por volta das 00h30, no KM 678, da BR – 153, quando o veículo fazia o trajeto rumo à cidade de Esperantina, no Bico do Papagaio, saiu da via, bateu na proteção e tombou. Quatro pessoas morreram.

Chegando ao local do acidente, os bombeiros militares constataram a existência de vítimas presas às ferragens, necessitando do imediato processo de desencarceramento de três delas, que se mantinham conscientes. Uma estava em óbito, porém, o total de vítimas mortas chegou a quatro.

Duas vítimas foram encaminhadas ao HRG por uma viatura de Resgate do Corpo de Bombeiros Militar.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), por meio de Nota, informou que o Hospital Regional de Gurupi acolheu 40 pacientes vítimas do acidente. Ainda, segundo o órgão, “quatro pessoas foram avaliadas e já receberam alta hospitalar, e as demais seguem sob os cuidados da equipe multiprofissional e diante dos esforços de todos os profissionais do HRG, ninguém foi a óbito ou corre risco de morte na unidade”.

O apoio no atendimento às vítimas ainda no local do acidente foi dado também pelas equipes da Polícia Militar do Tocantins, Polícia Rodoviária Federal, Eco Vias Araguaia, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e Instituto Médico Legal (IML).