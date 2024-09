Governador Wanderlei Barbosa e ministro Renan Filho inauguram terminal rodoferroviário em Alvorada nesta terça-feira, 10

Estrutura, voltada para o armazenamento e o transbordo de grãos, como soja e milho, promete fortalecer o agronegócio local e aumentar a competitividade logística da região

Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa; e o ministro dos Transportes, Renan Filho, estarão em Alvorada nesta terça-feira, 10, a partir das 10 horas, para a inauguração do novo terminal rodoferroviário localizado no município. O evento marca um passo importante para o desenvolvimento do agronegócio e da infraestrutura logística na região.

A estrutura a ser inaugurada fica localizada na rodovia BR-153, na altura do quilômetro 745 e é voltada para o armazenamento e o transbordo de grãos, como soja e milho. O local terá capacidade para movimentar 1,5 milhão de toneladas por ano, além de contar com uma pista ferroviária que permite o carregamento de até 12 vagões por hora e até 120 vagões por dia.

Conexão do terminal rodoferroviário de Alvorada

O terminal é conectado à Ferrovia Norte-Sul, sob concessão da Rumo, que liga os estados do Tocantins, de Goiás, de Minas Gerais, do Mato Grosso e de São Paulo ao Porto de Santos, abrangendo quatro das cinco regiões do país.