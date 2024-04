Governador Wanderlei Barbosa e primeira-dama Karynne Sotero finalizam ação Páscoa Feliz no povoado Campo Alegre, município de Paranã

Por Redação

O domingo de Páscoa foi bem diferente para as crianças do povoado de Campo Alegre, município de Paranã, que recebeu o encerramento da ação Páscoa Feliz, realizada pela primeira-dama do Tocantins e secretária extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero, e contou com a presença do governador Wanderlei Barbosa. Neste primeiro ano, o Páscoa Feliz alcançou crianças em situação de vulnerabilidade social com doações de ovos de Páscoa, kits educativos, kits de higiene bucal e uma programação especial.

Realizado em cinco municípios, o Páscoa Feliz priorizou crianças de lares de acolhimento, assentamentos, comunidades e escolas rurais. O público-alvo vai ao encontro do propósito da Secretaria Extraordinária de Participações Sociais, comandada pela primeira-dama, que é responsável por orientar e criar projetos, programas, campanhas e ações que visem à melhoria da qualidade de vida da população, além de desenvolver programas voltados para apoio às comunidades tradicionais e crianças em situação de vulnerabilidade social.

Em breve mensagem, o governador Wanderlei Barbosa desejou uma feliz Páscoa a todos e que “tenham um momento de reflexão, da morte de Jesus e da Sua ressurreição. Quero neste momento tão emblemático para nossa fé, desejar que Deus abençõe todos vocês de Campo Alegre, de Paranã, do Tocantins e do Brasil”.

A primeira-dama Karynne Sotero expressou a alegria de encerrar a ação de Páscoa na comunidade. “Eu só tenho a agradecer porque vocês vieram. É um gesto de carinho, de aconchego que eu quis trazer pra vocês”, afirmou.

A diretora da unidade escolar que recebeu a ação, Edileuza Araújo, também participou da abertura e agradeceu a ação da primeira-dama. “Com muita alegria nós, da Escola Estadual Floresta, da Escola Municipal Professora Cândida e todas as crianças da comunidade agradecemos a primeira-dama, Karynne Sotero, por esse momento. Gratidão!”, afirmou.

A ação contou com a parceria da Energisa, do Sest/Senat.