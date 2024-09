Governador Wanderlei Barbosa e secretário nacional de Agricultura Familiar lançam Plano Safra 2024/2025

Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, recebe nesta terça-feira, 24, o secretário de Agricultura Familiar e Agroecologia do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Vanderley Ziger, para o lançamento oficial do Plano Safra da Agricultura Familiar 2024/2025. O evento ocorre às 10 horas, no Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos.

A programação do lançamento conta, também, com a assinatura de contratos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), a entrega do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e uma exposição de máquinas voltadas para a agricultura familiar.

Com orçamento estimado em R$ 500 milhões em créditos, esse novo ciclo do Plano Safra representa um avanço significativo para o campo, sendo um marco para o fortalecimento do setor no estado, tendo como objetivo principal impulsionar a produção de alimentos saudáveis, beneficiando diretamente os pequenos agricultores.

Plano Safra da Agricultura Familiar

O Plano Safra da Agricultura Familiar 2024/2025 é um conjunto de medidas do governo federal que visa fortalecer a agricultura familiar para promover a produção sustentável de alimentos saudáveis para o Brasil. O plano tem como frente principal a oferta de linhas de crédito diferenciadas, assistência técnica e extensão rural, seguros e capacitação, promovendo a pesquisa e a inovação em tecnologias, com intuito de contribuir para a transição agroecológica.

