Governador Wanderlei Barbosa inaugura 20 leitos para pacientes que demandam cuidados intensivos e ampliação do pronto-socorro do HGP

Além da inauguração de espaços para o atendimento de média e alta complexidade, o governador também entregou uma nova cozinha para o maior hospital do Estado

Por Redação

Em mais uma iniciativa para melhorar a saúde dos tocantinenses, o governador Wanderlei Barbosa entregou nesta quarta-feira, 7, no Hospital Geral de Palmas (HGP), novos espaços que compõem as instalações internas da unidade de saúde, referência no Tocantins. Na ocasião, o chefe do Executivo inaugurou novas instalações no pronto-socorro, no setor de hemodinâmica; e leitos na Unidade de Cuidado Agudo de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e no de Cuidados Intensivos pós-cirúrgicos, além de uma cozinha totalmente equipada.

“Nós entregamos 11 leitos para cuidar das pessoas com AVC, mais nove para pós-operatório de grandes cirurgias e outros 56 leitos foram reestruturados para atender os pacientes aqui do HGP. Então, esse trabalho é feito com toda a equipe, que são pessoas que cuidam de um hospital deste porte e da saúde no geral, que é o grande desafio do Brasil e do nosso governo. Nós queremos oferecer uma saúde cada vez melhor. Temos uma equipe que está nos orientando e cuidando dos nossos pacientes”, expressou o governador Wanderlei Barbosa, que comentou ainda como esse trabalho em conjunto foi capaz de zerar a fila de cateterismo no HGP.

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Felinto, ressaltou a importância histórica deste momento para a saúde no Tocantins que, agora, conta com novos equipamentos de ponta e serviços inovadores para melhor atender a população. “Esses espaços vêm trazer mais conforto, mais ambiência e são adequados para acolher a nossa população, que vai encontrar um tratamento mais humanizado. Também vão minimizar o máximo possível a questão dos corredores. Então, toda essa estruturação, essas ampliações que a gente tem proporcionado, é buscando sempre o melhor cuidado aos nossos pacientes”, pontuou.

Pronto-socorro

As novas instalações que compreendem áreas do pronto-socorro incluem recepção e parte administrativa, sala de triagem médica, sala de isolamento, sala de procedimentos, sala de consultório de cirurgia geral e pequenas cirurgias, três consultórios e 24 pontos de cuidados, que compõem a sala de medicamentos, além de salas de psicologia, serviço social e banheiros.

Novo equipamento de hemodinâmica

Foi entregue uma nova sala com um moderno equipamento para a realização de hemodinâmica. A ampliação permitirá a realização de mais procedimentos de hemodinâmica para diagnosticar e tratar disfunções neurológicas, endovasculares e cardiológicas, como obstruções, aneurismas e tromboses. A hemodinâmica funciona no HGP desde 2011 e mais de 22 mil procedimentos foram realizados. O novo equipamento permitirá a realização de técnicas de hemodinâmica que empregam cateteres para examinar os vasos sanguíneos, fazendo com que o procedimento seja seguro e minimamente invasivo.

O médico responsável técnico pelo setor de hemodinâmica do HGP, Andrés Gustavo Sanches, informou que o novo equipamento de alta tecnologia realizará diagnósticos e auxiliará em tratamentos como cateterismo, angioplastia, arteriografia cerebral, embolização de aneurisma cerebral, exame das artérias das pernas, arritmias, marca-passos e colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. “Agora, posso dizer que poderemos ampliar para além dos mais de 2 mil exames que são realizados neste setor do HGP por ano”, afirmou.

Unidade de Cuidados Agudos de AVC

Dentro do cronograma de inaugurações, o governador entregou 11 leitos de tratamento para Acidente Vascular Cerebral (AVC). As novas instalações contam com todo o aparato necessário para o tratamento e o acompanhamento de AVC e vão compor a Unidade de Cuidado Agudo de AVC, sendo referência para o tratamento da doença no Tocantins. O Hospital Geral de Palmas já atuava como referência no tratamento de AVC desde 2016. Em 2023, o HGP tratou mais de 700 pacientes com AVC e, neste ano, os atendimentos já ultrapassaram 300.

O coordenador da Neurologia do HGP, Marcelo Cabral, ressaltou que, anteriormente, o hospital atendia os pacientes com seis leitos. Agora, com a nova unidade, a expectativa é aumentar o número de atendimentos em um espaço completo e de qualidade, garantindo a saúde dos enfermos. “O paciente não ficará apertado, cada paciente tem o seu próprio espaço. Temos ambientes para trabalhar com fisioterapia, local para trabalhar com reabilitação e, agora, com mais leitos, vamos absorver a alta demanda e atender todo o Estado”, destacou o médico.

Na oportunidade, o governador Wanderlei Barbosa recebeu a certificação Diamond no tratamento de AVC, que reconhece a excelência no atendimento realizado no HGP para pacientes diagnosticados com a doença. A neurocirurgiã Priscila Leite comentou que o hospital já vem realizando um trabalho de extrema qualidade e que a certificação representa a excelência no tratamento da doença.

“Isso demonstra que estamos tratando o paciente no menor tempo possível, realizando a tomografia rapidamente, proporcionando fisioterapia, fonoaudiologia, reabilitação e a investigação completa do AVC”, pontua a médica, ressaltando que, com a nova estrutura, as equipes vão atender mais pacientes. “Agora, vamos conseguir ampliar o número de profissionais para dar esse atendimento e estamos pleiteando uma certificação internacional”, finalizou Priscila Leite.

Cuidados Intensivos Pós-Cirúrgicos e Unidade Rápida de Internação

Foram inaugurados, ainda, nove leitos de cuidados intensivos pós-operatório. Os espaços contam com uma estrutura de qualidade, somando-se aos demais espaços de referência para tratamento no HGP. Os cuidados pós-operatórios começam ao término da cirurgia e prosseguem na sala de recuperação e durante a internação até o momento da alta. As atenções clínicas imediatas incluem a proteção das vias respiratórias, o controle da dor, o estado mental e a cicatrização da ferida.

O governador visitou ainda a Unidade Rápida de Internação, composta por 19 salas readaptadas para o tratamento rápido de pacientes. Com os espaços estruturados e a equipe clínica reforçada, o paciente é tratado em um prazo máximo de 72 horas. Foi o caso de Manoel Martins, que veio de Gurupi para tratar uma anemia profunda. O idoso de 73 anos recebeu atendimento nas novas instalações do hospital e, após dois dias, recebeu alta. “O tratamento foi muito bom, fui muito bem tratado, gostei muito”, comentou o paciente.

Equipamentos e cozinha reformada

Foram apresentados ao governador novos equipamentos que vão reforçar o setor de pediatria do HGP. Ao todo, cinco equipamentos de alta qualidade e tecnologia ajudarão no tratamento de bebês na unidade hospitalar que, agora, conta com um berço aquecido, usado após o parto para manter o recém-nascido confortável e seguro, fornecendo a temperatura ideal e prevenindo complicações. Também há um equipamento de fototerapia, que trata a epiderme do paciente através de raios ultravioletas, fornecendo vitamina D; um Baby Puff, que possibilita a oxigenação, inflando os pulmões do paciente e atuando como um reanimador pulmonar; um monitor multiparamétrico; um equipamento de ressonância magnética; e uma incubadora de alta tecnologia. Vale ressaltar que o Governo do Tocantins adquiriu mais de 180 equipamentos pediátricos que serão destinados aos demais hospitais do Estado, com maternidade. Um investimento de mais de R$ 3 milhões.

Finalizando a visita, o governador conheceu a nova cozinha do Hospital Geral de Palmas, que conta com amplo espaço e acessórios de grande porte para o preparo de refeições na unidade de saúde.

Texto: Guilherme Lima/Governo do Tocantins